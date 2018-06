Köln (SID) - Für die U21 beginnt gegen Zypern die Qualifikation für die EM 2013 in Israel. Das Team von Trainer Rainer Adrion will sich für die verfehlte Qualifikation für das letzte EM-Turnier in Dänemark rehabilitieren. Anstoß in Karlsruhe ist um 20.15 Uhr.