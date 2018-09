Mit Toyota zieht sich ein weiteres Großunternehmen aus der "Königsklasse" des Motorsports zurück. Aus Kostengründen werde man die Formel 1 zum Ende der Saison verlassen, teilte das japanische Unternehmen in Tokyo mit. Toyota war 2002 in die Formel 1 eingestiegen und wollte eigentlich bis zum Jahr 2012 dabeibleiben. Nachdem bereits der heimische Konkurrent Honda im vergangenen Dezember die Formel 1 verlassen hatte, ist dort ab der kommenden Saison kein Team aus Japan mehr vertreten. Auch BMW hatte im Juli seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt.

Am Montag hatte der weltgrößte Reifenkonzern Bridgestone seinen Ausstieg bekannt gegeben. Das Unternehmen hatte mehrfach auf die hohen Kosten für die Rolle als Reifenanbieter hingewiesen. Nun ist offen, welches Unternehmen sich trotz der Krise der Autobranche das teure Engagement in der Motorsport-Königsklasse leisten will. Michelin war schon 2006 ausgestiegen.

Die Wirtschaftskrise zwingt immer mehr Unternehmen, die Ressourcen zu bündeln und Kosten zu sparen. Im Juli hatte die zu Toyota gehörende Fuji International Speedway Co. das Formel-1-Rennen auf ihrer Hausstrecke im japanischen Fuji für 2010 abgesagt.