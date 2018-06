Heute beginnt für Hertha BSC bei Hannover 96 das Unternehmen Wunder, zehn Punkte muss der Tabellenletzte aufholen, um wenigstens den Relegationsplatz zu erreichen. Gibt es noch Hoffnung?

Was für Herthas Rettung spricht

Das Auftaktprogramm: 14, 11, 16 – das sind die aktuellen Platzierungen der ersten drei Gegner, auf die Hertha BSC in diesem Jahr trifft. Oder in Worten: Hannover, Mönchengladbach, Bochum. Es hätte also schlimmer kommen können. "Der Start ist am wichtigsten", sagt Herthas Routinier Pal Dardai, der noch aufgrund der Folgen seiner Sprunggelenksverletzung ausfällt. "Nach einem guten Start kann man viel bewegen."

Die Heimspiele: Gefühlt liegt die Leichtathletik-WM in Berlin eine kleine Ewigkeit zurück. Sommer war’s, die Sonne schien. Doch es könnte sein, dass Hertha gerade jetzt, im tiefen Winter, noch von der Weltmeisterschaft profitiert. Weil die Berliner wegen der Großveranstaltung im Olympiastadion zweimal hintereinander auswärts antreten mussten, beschert ihnen der Spielplan im Januar zwei Heimspiele am Stück. Nach dem Auftakt in Hannover empfängt Hertha Gladbach und Bochum vor eigenem Publikum. Überhaupt spielen die Berliner in der Rückrunde einmal häufiger zu Hause als auswärts. Das ist zumindest kein Nachteil. Hertha ist die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. In neun Spielen holte die Mannschaft gerade einen Punkt. Zu Hause waren es zwar auch nur fünf – aber das sind immerhin fünfmal so viele wie auswärts.

Die Vorbereitung: Im Vergleich zu Friedhelm Funkel ist ein buddhistisches Mantra spannend und abwechslungsreich wie ein Hollywood-Thriller. Von Differenzierung hält Herthas Trainer in diesen Tagen wenig: Einfach alles ist gut. "Wir haben alles richtig gemacht", sagt Funkel über die Vorbereitung. Ob das der Realität entspricht, sei mal dahingestellt. Wichtig ist, dass die Spieler an Funkel und seine Zuversicht glauben. Das tun sie. "Wir haben gut trainiert und den Zusammenhalt weiter vorangetrieben", sagt Arne Friedrich.

Die Neuzugänge: Wer im Winter seinen Kader massiv verändert, wird von der Konkurrenz gerne ein bisschen scheel angeschaut. Was um den Jahreswechsel auf dem Markt ist, gilt gemeinhin als Restposten. Vor diesem Hintergrund hat sich Hertha mehr als anständig verstärkt. Lewan Kobiaschwili erlöst die Berliner von ihrem fahrigen Linksverteidiger Nemanja Pejcinovic, Roman Hubnik hinterließ in der Vorbereitung einen sehr reifen Eindruck als Innenverteidiger, und bei Theofanis Gekas gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder er steht im Abseits, oder er schießt ein Tor. "Mit den Neuen werden wir offensiv und defensiv besser sein als in der Hinrunde", sagt Kapitän Friedrich. Schlechter geht ja auch nicht.

Die Erwartungen: Ein bisschen wird es in der Rückrunde wieder so sein wie in der erfolgreichen Vorsaison – nur auf bescheidenerem Niveau: Nach sechs Punkten aus 17 Spielen wird Hertha von niemandem mehr ernst genommen. „Im Prinzip können wir nur gewinnen“, sagt Friedrich. „Alle haben uns abgeschrieben, nur wir haben uns noch nicht abgeschrieben.“ Unterschätzt zu werden bekommt den Berlinern auf jeden Fall besser, als über alle Maßen ernst genommen zu werden.