The Whistler Sliding Centre: Bilder durch die Gegend fliegender Rodler und Bobfahrer waren der rote Faden dieser Spiele. Kein Tag, an dem nicht irgendein Bob kopfüber den Eiskanal hinabrauschte, mit den Integralhelmen der toppheister hängenden Fahrer als Kufenersatz. Kein Tag, an dem nicht irgendeiner der Athleten in der Plastikpelle hilflos auf dem Allerwertesten mit weit mehr als 100 Stundenkilometern zu Tal trudelte. "Wir sind stolz auf die Schlüsselrolle, die die Bahn während des Trainings und der Wettkämpfe gespielt hat, und wir sind zuversichtlich, dass das Whistler Sliding Center in den nächsten Jahren eine blühende Zukunft haben wird." Hallo?! Hat da jemand den Schuss nicht gehört? Erst dachte ich, jemand hätte eine gefälschte E-Mail im Namen des Organisationskomitees der Spiele verschickt, aber es ist Cathy Priestner Allinger, der VANOC-Vizepräsidentin für den Sport, blutig ernst mit dem Lobpreis der Strecke, auf der der junge georgische Rodler Nodar Kumaritaschvili sein Leben verlor.

Offenbar ist auch am Ende dieser Sturzspiele niemand bereit zuzugeben, dass es sich bei der 104-Millionen-Dollar-Rutschbahn um eine Fehlkonstruktion handelt, 20 Stundenkilometer schneller als geplant, selbst von den erfahrensten Piloten kaum zu beherrschen. Das IOC übernimmt allein die "moralische Verantwortung" und braucht daraus keine weiteren Konsequenzen zu ziehen; der Bau der Bahn wie die Durchführung der Rennen liegt – wie bei jedem olympischen Wettkampf – allein in der Hoheit der internationalen Fachverbände. So lag auch die Entscheidung, ob nach dem Tod des Georgiers überhaupt weitergefahren wird, allein beim Rodelverband. Der wollte die ihm nur einmal alle vier Jahre zuteil werdende weltweite Aufmerksamkeit nicht verschenken und gab die Bahn, um ein paar hastig hingenagelte Sperrholzbretter an der Unfallstelle ergänzt, gleich wieder frei.

Für Olympia gelten halt andere Gesetze: Jeder Schauplatz eines tödlichen Arbeitsunfalls – und was war der Crash des Georgiers anderes? – wird für die Ermittlung der Ursachen und der Verantwortlichen solange gesperrt, bis man etwas über den Tathergang weiß. Die olympische Unfallstelle wurde mit der lapidaren Bemerkung "Fahrfehler und tragische Verkettung unglücklicher Umstände" gleich wieder freigegeben; offizielle Untersuchungsergebnisse wird es nicht vor dem Sommer geben, wenn von Olympia niemand mehr redet.

"Wir haben die Teams befragt, und die wollten weiterfahren", sagt Thomas Bach, der deutsche IOC-Vizepräsident, der die allgemeine Rekordsucht im Sport und den Arenen durchaus kritisch sieht. Was er aber nicht sagt: Dass zum Beispiel der holländische Viererbobpilot Edwin van Calker nach einem Trainingssturz aus Furcht vor der Bahn nicht an den Start ging – und sich dafür sogar von seinem eigenen Trainer verspotten lassen musste. In Extremsportarten werden Bedenkenträger als Weicheier denunziert, damit die Show immer schneller, höher, weiter gehen kann. Vielleicht, sagt Bach, sei die Bahn keine Fehlkonstruktion, sondern die Athleten und ihr Material habe sich so verbessert, dass die Geschwindigkeiten höher seien als prognostiziert. 20 Stundenkilometer schneller nur durch ein paar Muckis mehr in den Oberarmen? So wird Schönrednerei zur 16. Disziplin der Winterspiele.

"Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, Nodars Vermächtnis zu ehren, als dass Athleten jeden Alters und Könnens das Whistler Sliding Centre nutzen und den Rodelsport wachsen lassen", schreibt Svein Romstad, der Generalsekretär des Rodel-Weltverbands. "Die Zukunft dieser Bahn ist glänzend." Wenn das keine Drohung ist.