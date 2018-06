Doch nur Glück gehabt?

Viele Athleten vertrauen nicht nur ihren Fähigkeiten, sondern bedienen sich auch der angeblichen Hilfe von Glücksschweinen, Kleeblättern und anderer Talismane. Bei manchen Athleten muss man aber befürchten, dass ihre Glücksbringer zur Last werden. Biathletin Simone Hauswald hat nach eigenen Angaben "eine ganze Tasche voll" dabei. Büchlein, vierblättriges Kleeblatt, Karten und Anhänger hat sie mit nach Vancouver gebracht. Biathletin Martina Beck vertilgt morgens ihren selbst hergestellten Honig. Alexander Barta dagegen brachte sein Glücksbringer kein Fortune. Der Eishockeyspieler der Hamburg Freezers musste aus Vancouver abreisen, nachdem er aus dem Kader geflogen war.

Russland enttäuscht in Kanada

Alle Augen richten sich auf die Medaillengewinner in Vancouver. Dass darunter bislang nur ein Russe war, enttäuscht die einst so erfolgreiche Wintersportnation. 0-0-1, eine Bronzemedaille also, lautet die bittere Bilanz aus den ersten Olympiatagen. Eine Ursache der Misere sei die "verlorene Generation" der neunziger Jahre. Aus Stadien wurden Marktplätze, und Profisportler wurden mit ein paar Kopeken abgespeist, beklagte die Eisschnelllauf-Olympiasiegerin von Turin Swetlana Schurowa. Der russische Geschichtsprofessor an der Universität von San Diego, Robert Edelman, legt noch einen drauf: "Gangster" hätten damals sogar öffentliche Schwimmbäder vereinnahmt und ihre Hunde in den Becken baden lassen.

Wellen auf dem Eis

Das Eis für die Eisschnellläufer in der Richmond-Arena sollte spiegelglatt sein, war es aber nicht. Die erstmals bei Olympischen Spielen eingesetzte Eismaschine der Marke "Olympia" hatte Probleme bereitet. Die neuen, elektronisch gesteuerten "Zambonis", wie die Geräte genannt werden, verursachten Wellen auf dem Eis. Ein Ersatzgerät, das normalerweise für Eishockeyfelder genutzt wird, war ebenfalls nicht voll einsatzfähig. Letztendlich karrte man zwei altbewährte Geräte aus Calgary über die Rockies.

Google Street View in den Rockies

Google hat sich auch der Olympischen Spiele angenommen. Um die Eindrücke der fern der Straßen gelegenen Sportstätten für jedermann mit Internetanschluss noch visueller zu gestalten, hat Google ein Street-View-Kamerasystem auf ein Snowmobil montiert. Es solle Aufnahmen der Skiabfahrten und Langlaufloipen machen.

Olympische Rekorde ohne sportliche Leistung

Manche Sportler müssen sich nicht mehr anstrengen, um Rekorde aufzustellen. Allein ihre körperliche Präsenz ist genug. Die Irin Aoife Hoey ist die Größte der Olympischen Spiele 2010. Sie rast mit ihren 1,94 Meter auf der Jagd nach einer Medaille die Bobbahnen in Vancouver hinunter. Die Bobfahrer stellen noch weitere Superlative bei diesen Spielen auf. Der schwerste Athlet ist der Deutsche Bobfahrer Kevin Kuske, der mehr als doppelt so viel auf die Waage bringt wie der Biathlet Michail Kletscherow mit 51 Kilogramm.





Live ist live, oder eben nicht

Das Olympia-Motto der ARD gilt in Vancouver nicht immer. Der 500-Meter-Eisschnelllauf der Herren, der wegen des Eis-Chaos in der Halle mit 90 Minuten Verspätung begann, wurde als Aufzeichnung gesendet, dennoch mit "Live" in der Bildschirm-Ecke gekennzeichnet. "Der Wettbewerb war als Live-Event vorgesehen, ein Mitarbeiter hat auf den falschen Knopf gedrückt. Wir haben das nach wenigen Minuten gemerkt und korrigiert", erläuterte ARD/ZDF-Teamchef Wolf-Dieter Jacobi die Panne. Von einem Etikettenschwindel wollte er nicht sprechen: "Wir gehen volles Risiko, zeigen jeden Tag 18 Stunden. Wenn da mal zwei oder drei Fehler passieren, ist das eine Super-Quote."

Schwarzmarkthandel blüht

Die Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt für manche Veranstaltungen liegen über den monatlichen Durchschnittsverdienst eines Kanadiers. Für das begehrte Eishockeyfinale muss man mehrere Tausend kanadische Dollar bezahlen. Dabei waren sie offiziell für 550 und 775 kanadische Dollar zu haben.