1/17 Das BC Place Stadium in Vancouver, Stätte der Eröffnungs- und der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele 2010 © Kevork Djansezian/Getty Images 2/17 Das Olympische Feuer hatte es diesmal nicht so schwer wie 2008 auf dem Weg nach Peking © Jamie Squire/Getty Images 3/17 Die Maskottchen Quatchi und Miga mit einer chinesischen Athletin © Kevork Djansezian/Getty Images 4/17 Olympische Idylle © Saeed Khan/AFP/Getty Images 5/17 Südkoreanische Speedskater beim Training im Olympic Oval in Richmond, außerhalb Vancouvers © Saeed Khan/AFP/Getty Images 6/17 Die Curling-Bahn wird präpariert © Vincenzo Pinto/AFP/Getty Images 7/17 Der Hang, auf dem Freestyle Ski ausgetragen wird: Cypress Mountain, nördlich von Vancouver © Adrian Dennis/AFP/Getty Images 8/17 Die Bob- und Rodelbahn © Leon Neal/AFP/Getty Images 9/17 Eishockey-Utensilien vor dem Mannschaftsfoto des Gastgeber-Teams - das Eishockey-Turnier dürfte zu den Höhepunkten der Spiele werden, Kanadier lieben diesen Sport © Harry How/Getty Images 10/17 Australische Snowboarder beim Fitnesstraining in den olympischen Katakomben © Mark Ralston/AFP/Getty Images 11/17 Daniel Merkley, der Manager des Olympischen Dorfes, präsentiert eine Küche in einem Sportlerappartement © Mark Ralston/AFP/Getty Images 12/17 Auch die Ärzte sind auf alle Eventualitäten vorbereitet © Mark Ralston/AFP/Getty Images 13/17 Globalisierter Sport: Chinesische Athletinnen nach dem Mahl bei einem Olympia-Sponsor © Mark Ralston/AFP/Getty Images 14/17 Der Countdown für Sotschi 2014 läuft auch schon © Mark Ralston/AFP/Getty Images 15/17 IOC-Präsident Jacques Rogge (links) und Michaelle Jean, die Generalgouverneurin Kanadas © Getty Images 16/17 Protest an dem teuren Spektakel gibt es auch: ein Demonstrant mimt den Gierigen - eine Kritik daran, staatliche Gelder für Olympia auszugeben statt für die Armen © Barbara Walton/dpa 17/17 "2010 Poverty Olympics" nennt sich die Protestbewegung - in Vancouver, einer der lebenswertesten Städte der Welt, zählt man immer mehr Obdachlose, vor allem in Downtown Eastside © Barbara Walton/dpa

Aus der deutschen Olympia-Mannschaft ist Kritik am Olympischen Dorf in Whistler laut geworden. Hermann Weinbuch, Bundestrainer der Nordischen Kombinierer, bemängelte, dass Athleten und Betreuer zu weit auseinander wohnen würden. Zudem sei die Esskultur mit Papptellern und Plastikbesteck eher bescheiden. Das größte Problem stellt nach Ansicht von Weinbuch die Luftzufuhr in den Großzelten dar. "Es zieht gewaltig", sagte der Bundestrainer mit Hinweis auf die Erkältungsgefahr.

Sein Skisprung-Kollege Werner Schuster verglich das Olympische Dorf mit einem Pfadfinderlager. "Der Lebensstandard ist sehr niedrig. Fünf, sechs Leute müssen sich ein Bad teilen, und die Wände sind so dünn wie eine Gardine", erklärte Schuster. Auch er habe am ersten Tag Probleme damit gehabt. "Mittlerweile finde ich es aber richtig toll. Und ich denke, es ist eine Bereicherung für die Athleten, das zu erleben. Es herrscht eine andere Stimmung als in einem Vier-Sterne-Hotel, weil man sich damit arrangieren muss", sagte Schuster.

Bei den Winterspielen in Salt Lake City und Turin waren die Kombinierer und Skispringer nicht im Olympischen Dorf untergebracht. Wegen der teilweise extrem langen Anfahrtswege hatte der Deutsche Skiverband (DSV) für Athleten, Trainer und Betreuer Privatquartiere in der Nähe der Wettkampfstätten gebucht. Dieses Privileg genießt in Whistler Alpin-Ass Maria Riesch sowie die ganze Alpin-Mannschaft der Skirennfahrer samt Betreuer-, Trainer- und Techniker-Stab.