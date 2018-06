Es bleibt bei der ursprünglichen Planung: Wie die Rennrodler-Jury entschied, finden die olympischen Rodel-Rennen statt, obwohl der Georgier Nodar Kumaritaschwili auf der Rennpiste starb.

In der "Thunderbird"-Kurve hatte der 21-jährige Georgier im letzten der insgesamt sechs Trainingsläufe die Kontrolle über seinen Schlitten verloren. Er war kurz nach der Ziellinie aus der Bahn katapultiert worden und gegen einen etwa 40 Zentimeter entfernten Stahlträger geprallt. Rettungskräfte versuchten noch, den Rodler, der erst vor zwei Wochen mit Platz 28 beim Weltcup-Finale im italienischen Cesana für einen Achtungserfolg gesorgt hatte, zu reanimieren – ohne Erfolg.

Nun sollen die ersten beiden Rennläufe der Männer am Samstagabend (Ortszeit) beginnen. Die beiden Finalläufe folgen am Sonntag. Als neue Sicherheitsmaßnahmen sollen im Zielbereich die Banden erhöht werden.

Vor den ersten beiden Rennen des olympischen Wettkampfs sind zudem noch zwei zusätzliche Trainingsdurchgänge der Männer angesetzt. Auch die Frauen und die Doppelsitzer sollen am Samstag jeweils zwei Übungsläufe auf der modifizierten Bahn fahren.

Die georgische Olympia-Mannschaft hatte trotz des Todesfalls beschlossen, in Vancouver an den Start zu gehen. Das Team wolle seine Auftritte bei den Spielen in Kanada "dem gestorbenen Kollegen widmen", sagte der Sport- und Kulturminister des Landes, Nikolos Rurua. Man habe sich entschieden, dem "olympischen Geist zu folgen". Bei der Eröffnungsfeier am Freitag marschierten die Georgier mit schwarzen Schals und Trauerflor ins BC Place Stadium.

In einer Schweigeminute gedachten die Mitwirkenden und Zuschauer der Eröffnungszeremonie des Georgiers.

Kurz nach dem Unglück hatten Untersuchungsrichter der Provinz British Columbia und die kanadische Polizei an der Olympia-Eisbahn ihre Ermittlungen aufgenommen. Auch der Rodel-Weltverband FIL hat eine Untersuchung eingeleitet.

Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) hatte sich nach dem Unfall für eine Austragung der Wettkämpfe ausgesprochen. Allerdings müsse überlegt werden, ob die Männer-Einsitzer nicht vom niedrigeren Frauen-Start beginnen sollten, schlug BSD-Präsident Andreas Trautvetter vor.

Trautvetter betonte zwar, dass die Geschwindigkeit nicht die Ursache sei. "Wenn ein solcher Unfall auf einer langsameren Bahn passiert, wird er auch tödlich enden." Dennoch sprach sich der Funktionär für eine künftige Begrenzung der Geschwindigkeit aus. "Alle Verantwortlichen müssen darüber nachdenken, dass man ein Limit einbaut." Allerdings sei der Rodelsport eine Rennsportart. "Überall gibt es Stürze, überall auf der Welt."