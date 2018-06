Inhalt Seite 1 — Ein Freigeist hält Einzug in die Winterspiele Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Das Verkaufen von Damenunterwäsche dürfte bisher in der Geschichte der Olympischen Spiele nicht zu den Inhalten von Pressekonferenzen gezählt haben. Seitdem die blonde Snowboarderin Hannah Teter am Freitag auf dem Podium im Hauptpressezentrum von Vancouver saß, ist das anders. "Bald kommt Unterwäsche von mir raus", sagte Hannah Teter, "dann können sich alle Ladys hier im Raum Sweet-Cheeks-Unterwäsche kaufen." Anschließend nannte sie die entsprechende Webseite und grinste in die Kameras.

Mit dem coolen 23 Jahre alten Snowboard-Girl Hannah Teter hat der Freigeist Einzug in die Winterspiele gehalten. Wer ihre Ansage vor der Weltpresse für einen dreisten Marketingtrick hält, liegt nicht ganz richtig. Es geht ihr um einen guten Zweck. Fünf Dollar von jedem verkauften Höschen gehen an die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Der Unterwäscheverkauf ist nur eines von sechs gemeinnützigen Projekten, die Hannah Teter seit ihrem Olympiasieg von 2006 in Turin unterstützt. Alle Preisgelder stiftet sie gegenwärtig für die Erdbebenopfer in Haiti. Sollte sie am Donnerstag ihren Titel in der Halfpipe erfolgreich verteidigen, würden weitere 25.000 Dollar Siegprämie vom US-Olympiaverband an Ärzte ohne Grenzen in Haiti gehen. Zudem ist sie in einer weiteren Mission unterwegs. Ihre selbst ernannte Aufgabe: ausziehen als Zeichen gegen nordamerikanische Prüderie.

Hannah Teter zählt zu jenen vier US-Olympiateilnehmerinnen, die sich in der Extraausgabe der Zeitschrift Sports Illustrated nur mit einem Bikini bekleidet präsentierten. Die Skirennfahrerin Lindsey Vonn, die das auch gemacht hat, musste sich deswegen und wegen eines Fotos auf einem anderen Sports-Illustrated-Cover Sexismus-Vorwürfe gefallen lassen. Hannah Teter hingegen glaubt, die Gleichberechtigung zu fördern, indem sie sich bis auf den Bikini auszieht.

"Ich wollte das unbedingt machen, denn ich glaube nicht an die Kriminalisierung von Körpern und dass sich Frauen ihrer Körper schämen müssen", sagt Hannah Teter. Mit ihren Fotos will sie die Prüderie ihrer Landsleute bekämpfen. Der Entschluss sei ihr an einem amerikanischen Strand gekommen, erzählt sie, als sie sich beim Umziehen umständlich abmühen musste, nicht zu viel zu zeigen. "Mich hat das alles geärgert: Männer mit größeren Brüsten als meine können problemlos am Strand rumlaufen", sagt sie, "wenn Frauen das machen, können sie ins Gefängnis kommen." Für sie sei Nacktheit völlig in Ordnung, sagt Hannah Teter, "Naturvölker laufen den ganzen Tag nackt herum, sie haben kein negatives Verständnis von Sexualität – und das ist ja auch in Ordnung."