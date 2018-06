Wenn ein Schachspieler nichts mehr sieht, ist das fürchterlich: Die Schachblindheit schlägt hier und da mal zu und trifft gelegentlich auch große Meister. Dann stellt man einzügig eine Figur ein, und das war’s – und alle Zuschauer schütteln mit dem Kopf, wie das geschehen konnte.

Dass zwei der besten Schachspieler, Viswanathan Anand und Wesselin Topalov, die seit einer Woche in Sofia um den Titel des Weltmeisters kämpfen, gleichzeitig einen Blackout haben, ist ganz unwahrscheinlich, und doch ist es geschehen. Am Freitag um 15.33 Uhr, sie hatten eben erst eine halbe Stunde gespielt, und Weiß – Topalov – hatte gerade seinen 17. Zug gemacht, da flackerte für eine Sekunde das Licht über der Bühne, und dann fiel der Strom aus.

Die Bühne mit dem Schachbrett und den beiden Spielern, die zwei Schiedsrichter an ihren Tischen, die 50 Zuschauer im Saal, alles war in kompletter Dunkelheit. Man sah überhaupt nichts mehr.

Nun ist der Militärklub ein altes, schönes, fensterreiches Gebäude, aber wohl um immer gleichmäßige Lichtbedingungen zu haben, hat man im großen Saal alle Fenster verhängt, und es gibt nur elektrische Beleuchtung. Dass die ausfällt, war nicht vorgesehen.

Es ward dunkel, und es blieb dunkel. Auf der Bühne und im Saal blieb es ruhig. Niemand sprach, niemand bewegte sich. Es hatte auch niemand eine Taschenlampe dabei. Man hörte auch keine Schritte, niemand ging Hilfe holen oder eine Kerze. Es passierte gar nichts.

Vielleicht weil man der Meinung war, dass der Strom gleich wiederkommen müsse. Es blieb aber dunkel. Das Publikum begann zu tuscheln, die Saalwächter rührten sich nicht vom Fleck. Wahrscheinlich hat man ihnen eingeschärft, bei ungewöhnlichen Situationen die Ruhe zu bewahren und für Ruhe zu sorgen. So hörte man sie zischen mit ein paar bulgarischen Vokabeln, man solle still sein. Und so wurde es wieder ruhig im Saal, und nichts geschah, und es blieb dunkel.

Auch von der Bühne kam kein Ton. Topalov und Anand – das wäre jetzt die Gelegenheit zu einem kleinen Schwätzchen gewesen. Aber Topalov hatte ja für sich vor dem Wettkampf erklärt, er wolle den sogenannten Sofia-Regeln folgen, mit denen der bulgarische Schachverband die Welt beglücken will. Und die Sofia-Regeln sagen: nicht mit dem Gegner sprechen. Anand seinerseits hatte vielleicht in diesem Moment auch keine Lust auf ein Gespräch, denn er hatte Schwarz, war am Zug, und die Stellung war nicht ganz ohne.

Das Gegenteil von Schachblindheit ist Blindschach. Das spielen Spitzenspieler ohne Ansicht des Brettes, nur im Kopf, kraft ihrer Imagination. Anand ist ein hervorragender Blindschachspieler. Er hätte die geschenkte Zeit nutzen können, die Stellung weiterzuanalysieren. Denn die elektrische Schachuhr war auch ausgefallen, jedenfalls nicht mehr zu sehen.

Ob Anand so cool war, einfach weiterzudenken, wird er vielleicht später verraten. Tunlichst nicht gleich, denn möglicherweise verstößt es gegen die Sofia- oder sonstige Regeln. Bei Stromausfall Gedanken anhalten.

Es war dunkel, es blieb dunkel. Wer seine Uhr nicht ablesen konnte, tat sich schwer mit der Schätzung, wie lange. Irgendjemand auf der Bühne knipste dann plötzlich ein Handylicht an und hielt es in Richtung der Spieler. Es war einer der eindrücklichsten und geisterhaftesten Momente der WM. Wie die beiden da kurz und schemenhaft aus der Dunkelheit auftauchten, bewegungslos am Brett sitzend, als wäre gar nichts geschehen.

Bulgarien gegen Indien – wo fällt öfter der Strom aus? Und wie ist es in Spanien, wo die beiden leben? Sie blieben ruhig, und niemand verfiel in Panik. Irgendjemand kam dann auf die Idee, hinten im Saal eines der verhängten Fenster zu öffnen, aber das Sonnenlicht dieses heißesten Tages bisher fiel nur in den halben Saal. So wartete man.

Nach dreizehn Minuten ging das Licht wieder an. Aber wie! Die Mitte der Bühne wird von sechs Scheinwerfern an der Decke ausgeleuchtet. Die eigentliche Arena, das Brett, wird aus einem mittig angebrachten Flutlichtkasten strahlend weiß erhellt.

Im Kasten befinden sich mehrere Strahler, die nun verrückt spielten. Abwechselnd gingen sie an und aus. Es war ein irres, starkes, arrhythmisches Flackern, der Schachweltmeister und sein Herausforderer saßen plötzlich in der Disco. Das ging auch eine ganze Weile, bis der eine Schiedsrichter auf Englisch in den Saal rief, jemand solle das ausschalten, so könne man nicht spielen.

Der andere Schiedsrichter hatte sich inzwischen der elektronischen Uhr angenommen und sie wieder in Betrieb gesetzt. Es konnte weitergehen. Allerdings nur für die Spieler. Denn der Projektor, der die aktuelle Stellung über die Köpfe der beiden an die Wand warf, lief nicht. Das Publikum sah die Spieler wieder, aber das Spiel nicht mehr.

Anand griff nach einer Figur und zog sie nach vorn. War es der Springer? Jetzt hätte man in diesem Theatersaal oben sitzen mögen, auf einem der prächtigen, roséfarbenen Balkone, mit einem Opernglas bewehrt, wie in der alten Zeit.

Erst um 16.10 Uhr, also nach 37 Minuten, war alles wieder so, wie es sein sollte.

Wie sich später herausstellte, war halb Sofia ohne Strom. Die Veranstalter haben gleich beim E-Werk angerufen, dass man den Strom schnell wieder einschalten soll. Hat dann doch gedauert. Und das Notstromaggregat? Wird nächstes Mal eingesetzt!

Die Partie endete übrigens nach 44 Zügen unentschieden. Sie wurde eine Wiederauflage der dritten, zäh, ereignisarm. Topalov ist es abermals nicht gelungen, die Slawische Verteidigung Anands zu knacken. Ein halber Punkt für den Herausforderer – und bei diesem Turnierverlauf so etwas wie eine kleine Niederlage. Drei zu zwei für den Weltmeister. Am Sonnabend hat Anand Weiß.