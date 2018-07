Es ist eine spezielle Beziehung: die Deutschen und ihr Torwart. Vor der vergangenen WM musste der Archetyp des Nationaltorwarts seine größte Niederlage hinnehmen. Oliver Kahn wird nun zu den ersten gehören, die sich für Wiese, gegen Neuer oder andersherum aussprechen. Jens Lehmann hatte vor ein paar Tagen im aktuellen Sportstudio schon Mal vorsorglich allen aktuellen Kandidaten für das deutsche Tor die Tauglichkeit abgesprochen. Wer stattdessen infrage käme, wird der Routinier sicher bald verraten, in Südafrika ist er ohnehin.

Die Rippe des René Adler hält der Belastung nicht stand. Das bedeutet vor allem, dass es wieder losgeht. WM-Alarm! Torwartkrise! Herrje, im Bus, im Fußballfernsehen, am Stammtisch, die Frage darf wieder gestellt werden: Wer soll ins Tor? Ja, wer im ganzen Land, hält die Bälle am besten mit der Hand?

Kurz vor der Nominierung des WM-Kaders steht des Deutschen wichtigstes Tor leer. Alle Fußballliebhaber haben eines ihrer Lieblingsthemen zurück. Es ist wieder da, das Problem, das keines ist. Das Luxusproblem dieser Nationalelf.

Einst ging es um Stein oder Schumacher, Illgner oder Köpke, Kahn oder Lehmann, und nun, obwohl Joachim Löw sich bereits vor zwei Monaten gegen beide entschieden hatte, lautet die Frage: Tim Wiese oder Manuel Neuer? Die neue Debatte wird dem Bundestrainer keineswegs gelegen kommen. Mit Geschick und Glück bewältigte Joachim Löw die Causa Kuranyi. Während der Diskurs um den Schalker Stürmer gerade abklingt, beginnt die Torwartdiskussion nun richtig laut zu werden.

Von Sepp Herberger stammt die Weisheit, der Torwart ist der erste Feldspieler. Der Libero ist tot. Aber Manuel Neuer ist in Deutschland momentan sein bester Ersatz. Diejenigen, die Neuer für die zukünftige Nummer eins halten, haben gute Argumente auf ihrer Seite: Der Schalker Torwart spielt offensiv, beherrscht (abgesehen von einzelnen Ausnahmen) den Strafraum perfekt. Er ist präsent und hat mindestens so viel Selbstvertrauen wie Dieter Bohlen. Zudem passt Neuer in das Spielsystem der Löwschen Nationalelf. Eine wichtige Begründung, mit der Löw sich schon Kuranyi fern gehalten hat.

Der Nationaltrainer könnte sich im Zweifel für den jüngeren Manuel Neuer entscheiden, auch um in den kommenden Jahren die nervende Torwartdiskussion zu beenden. Mit der WM in Südafrika würde dann die Ära des 24-Jährigen als Nationaltorwart beginnen.