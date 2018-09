16. Juni 2008, Deutschland spielt um den Einzug ins EM-Viertelfinale gegen Österreich. Bis zur 50. Minute ein Kick zum Wegschauen, den Deutschen fehlen gegen die schwachen Österreicher die Mittel. Freistoß. Ballack läuft an und drischt den Ball ins Tor, ein Schuss wie ein Faustschlag. Im Augenblick des Schusses hatten die Fernsehkameras Michael Ballacks Gesicht aufgenommen. Es war der Moment, der Joachim Löw eine erfolgreiche EM 2008 ermöglichte. Millionen Deutsche sahen, was der Kapitän symbolisierte: unbändige Willenskraft, das Tier im Menschen.

Wegen Szenen wie dieser sind Millionen Deutsche heute geschockt. Es geht um den Knöchel eines Mannes. Mehr nicht, eigentlich. Michael Ballack, seit 1999 Nationalspieler, 98 Länderspiele, 42 Tore. Sein Knöchel ist kaputt, seine letzte WM dahin. Die Wucht des Ballack-Verlustes trifft deutsche Fans und den Bundestrainer.

"Glück ist eine andere Bezeichnung für Willensstärke". So steht es als Zitat neben Michael Ballacks Konterfei auf der DFB-Website. Es klingt gut und ist doch falsch. Ballack hatte wenig Glück, obwohl es in den vergangenen zehn Jahren keinen Feldspieler gab, der im Nationalteam mehr Willensstärke auf den Platz brachte als er. Ballack schnauzte seine jüngeren Mitspieler an, grätschte die Superstars anderer Nationalteams nieder und schoss wichtige Tore.

Der Capitano war jahrelang der einzige deutsche Spieler, der in eine Weltauswahl gehört hätte, seine Schuss- und Kopfballtechnik ist perfekt. Doch vor allem war er der unermüdliche Kämpfer: der Antreiber, das Alphatier, das Disziplin einfordert und Kampfeswille gibt. Ein Spiel hat 90 Minuten und am Ende gewinnen die Deutschen – egal wie, dank Ballack.

Als Kapitän hat Michael Ballack die sogenannten deutschen Tugenden in der Nationalmannschaft ins neue Jahrtausend gerettet. Er war die Führungsperson. Was heißt es, wenn er nun kurz vor der WM ausfällt? Ballacks Leiden sind Löws Sorgen. Die in den vergangenen Jahren heftig Aneinandergeratenen brauchten einander. Ohne seinen besten Spieler gerät Löws WM-Projekt noch mehr in Gefahr als es ohnehin schon ist.