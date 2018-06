FRAGE: Haben Sie schon realisiert, das die letzte WM-Chance für Sie vorbei ist?



Ballack: Noch nicht ganz. Ich versuche natürlich, jetzt den Blick nach vorn zu richten. Ich habe in den vergangenen zwei Tagen viele Genesungs-Wünsche bekommen von Freunden und Fans. Das gibt mir Kraft und hilft über die schwierigen Situation. Wenn die WM losgeht, wird es sicher noch mal schmerzvoller werden.



FRAGE: Wie sehen jetzt Ihre Pläne aus?



Ballack: So bitter es ist, es geht weiter. In der neuen Saison werde ich zurück sein und wieder angreifen. So habe ich es nach Verletzungen immer gehalten. Die Zeit bei der WM als Zuschauer wird natürlich hart werden.

FRAGE: Könnte auch Ihr Karriere-Ende drohen?



Ballack: Nein. So schlimm ist es nicht. Es ist eine Innenbandverletzung und ein Teilanriss des Syndesmosebandes. Vier Wochen Gips ist die bestmögliche Behandlung, aber dann geht es zügig voran. Der Zeitpunkt der Verletzung ist das, was alles überschattet.



FRAGE : Sind sie nach der WM wieder an Bord Richtung EM 2012?



Ballack: Es ist jetzt alles noch zu früh. In ein, zwei Tagen kann ich jetzt nicht alles bewerten. Ich muss das alles sacken lassen, neu sortieren, neu bewerten. Ich muss gesund zurückkommen, das ist das Wichtigste. Und wenn ich wieder auf dem Platz stehe nach sieben, acht Wochen werde ich wieder hohe Ziele haben. Ich hatte mich voll auf die WM eingestellt, danach wollte ich alles ohnehin neu bewerten. Das werde ich jetzt genauso in Ruhe machen.



FRAGE : Wie erleben Sie hier das Trainingslager in Sizilien?



Ballack: Wichtig ist, dass ich bisschen Ablenkung habe. Ich will jedoch kein Mitleid. Sondern ich will auch positive Signale setzen. So schwer wie es ist für mich, aber das gibt mir auch Kraft.



FRAGE : Wie können Sie der Mannschaft helfen?



Ballack: Ich bin Kapitän, ich habe viele Jahre Erfahrung in der Nationalmannschaft und die will ich in diesen Tagen weitergeben. Ich weiß, was eine Vorbereitung bedeutet. Jeder Spieler ist wichtig. Natürlich gibt es Irritationen, wenn eine Stütze ausfällt. Aber man muss jetzt so schnell wie möglich den Blick nach vorne richten. Da ist es das Beste, wenn ich hier bin. Dass die Jungs jetzt nicht das Ziel aus den Augen verlieren.



FRAGE : Wie wollen Sie Einfluss nehmen?



Ballack: Es gibt immer wieder lockere Gespräche. Die Familien sind dabei, auch meine. Aber ich will auch zuschauen, bei der einen oder anderen Trainingseinheit dabei sein. Ich möchte den Jungs das Gefühl geben, dass der Kapitän weiter an Bord ist.



FRAGE : Werden Sie trotz der Verletzung einmal nach Südafrika kommen?