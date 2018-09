Bayern München – VfL Bochum 3:1

Riesenjubel in München – die Triple-Jäger des FC Bayern haben den ersten Titel zu 99,999 Prozent eingefahren. Nach dem Sieg gegen den VfL Bochum und der frenetisch bejubelten Schützenhilfe des SV Werder Bremen gegen Schalke 04 brauchen die vom Dreifach-Torschützen Thomas Müller angeführten Münchner die Meisterschale beim Saisonfinale in Berlin nur noch abzuholen. Die 22. Meisterschaft kann der Spitzenreiter bei drei Punkten und siebzehn Toren Vorsprung auf Schalke selbst mit einer Niederlage am letzten Spieltag beim Tabellenletzten Hertha BSC nicht mehr verspielen.

Im 50. Pflichtspiel unter Erfolgstrainer Louis van Gaal war Jungnationalspieler Müller der Mann des Tages. Der Zwanzigjährige erzielte seine Saisontore elf bis 13 (20./22./69. Minute) für die Bayern, die vier Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale erneut prächtig aufspielten. Für Bochum traf Christian Fuchs mit einem platzierten Freistoß (85.).

Interimstrainer Dariusz Wosz konnte beim VfL auf Anhieb kein Wunder vollbringen. Im Heimspiel gegen Hannover 96 wird es am 34. Spieltag für die auf einen direkten Abstiegsplatz abgestürzten Bochumer zu einem echten Endspiel kommen. Wosz hatte beim VfL zwei Tage nach der Entlassung von Heiko Herrlich Mut bewiesen, baute die Startelf auf vier Positionen um und bot zwei Stürmer auf: Stanislav Sestak und Zlatko Dedic.

Vergebens, denn wie ein ICE rollte die Bayern-Offensive an, Ivica Olic (5./6.) und Müller (5.) hatten die ersten Chancen. Der Ball lief geschmeidig durch die Münchner Reihen – und Müller kam früh zum Doppelschlag: Beim 1:0 lenkte der Nationalspieler eine Flanke von Philipp Lahm mit der Brust ins Tor. Zwei Minuten später vollendete er eine Volley-Kombination über Lahm und Franck Ribéry per Kopf. Nach dieser Zirkusnummer nahmen die Bayern ein wenig Tempo raus.

In der Endphase der ersten Hälfte durften auch die Bochumer an einem Tor schnuppern: Paul Freier prüfte FCB-Keeper Hans-Jörg Butt (28.), Milos Maric schoss einen Freistoß knapp vorbei (33.), und Sestak verfehlte das Bayern-Tor knapp nach Vorlage von Dedic (39.).

Nach der Pause zogen die erstmals in ihren neuen, rot-weiß gestreiften Heimtrikots spielenden Bayern wieder an. Olic, der Drei-Tore-Held vom Sieg in Lyon, scheiterte aus spitzem Winkel (49.). Müller verpasste nach Vorarbeit des mit Sprechchören gefeierten Ribéry zunächst sein drittes Tor mit einem Pfostenschuss (54.). Auch der im Abschluss dieses Mal unglückliche Olic zielte nochmals knapp daneben (61.). Auch Ribéry fand in VfL-Tormann Philipp Heerwagen seinen Meister.

All dies ging immer mehr in dem Jubel über die Bremer Tore in Gelsenkirchen unter. Die Arena "brannte" jetzt fast schon minutenlang. Auf dem Platz konnte der quasi neue deutsche Meister zum Schaulaufen übergehen, während auf den Rängen die Stimmung immer mehr hochkochte. Der eingewechselte Mario Gomez verpasste per Lattentreffer noch ein viertes Münchner Tor (81.), ehe Fuchs das Bochumer Ehrentor gelang.

Bayern München: Butt - Lahm, Demichelis, Badstuber, Contento - Schweinsteiger (84. Timoschtschuk), van Bommel - Robben, Müller (70. Klose), Ribéry - Olic (79. Gomez)

VfL Bochum: Heerwagen - Concha (27. Yahia), Maltritz, Mavraj, Bönig - Freier (60. Holtby), Maric, Azaouagh, Fuchs - Dedic, Sestak (54. Hashemian)

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 69.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Müller (18.), 2:0 Müller (20.), 3:0 Müller (69.), 3:1 Fuchs (85.)

Gelbe Karten: Demichelis (5), van Bommel (11) / -

Beste Spieler: Lahm, Müller, Schweinsteiger / Heerwagen