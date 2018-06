Auch nach der 0:2-Niederlage im Finale der Champions League gegen Inter Mailand wird die Mannschaft des deutschen Fußball-Meister trotz aller Enttäuschung eine insgesamt erfolgreiche Saison auf dem Marienplatz ausklingen lassen. "Ich habe schon vor dem Finale gesagt, wir haben eine Super-Saison gespielt und wir sollten uns die Super-Saison jetzt nicht kaputt machen lassen, weil wir das Endspiel verloren haben. Es gibt gar keinen Grund, jetzt die Flügel hängen zu lassen", sagte Präsident Uli Hoeneß.

Beim nächtlichen Bankett ergriff tief in der Nacht auch ein sichtlich enttäuschter Trainer Louis van Gaal das Mikrofon und lobte seine traurige Mannschaft. "Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie eine sehr große Leistung gebracht haben", betonte der Niederländer, der mit den Bayern auf Anhieb Meistertitel und Pokalsieg geholt hatte. Nur der Triumph in der Königsklasse, auf den die Münchner seit 2001 warten, sollte in dieser Saison nicht gelingen.

Noch nicht. Denn noch in der Nacht versuchte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an die letzte Sieger-Generation zu erinnern. "Lasst es uns so machen wie 1999. Damals sind die Spieler am Boden gelegen, wieder aufgestanden und haben nach dem Urlaub von neuem angefangen", sagte Rummenigge. Der bitteren Pleite von 1999 gegen Manchester folgte zwei Jahre später der Sieg. Und nun habe man mit London 2011 und eben München 2012 zwei tolle Austragungsorte vor sich. "Es gibt also speziell für die jungen Spieler noch viel zu träumen", sagte auch Hoeneß.

Doch alles Mut machen half zunächst nichts, zu tief saß die Enttäuschung über das 0:2. Vor 74.954 Zuschauern im ausverkauften Bernabéu-Stadion hatte Diego Milito (35./70. Minute) mit seinen Toren die vierte Niederlage der Bayern in einem europäischen Landesmeister-Finale nach 1982, 1987 und 1999 besiegelt. "Mit der Leistung in der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Die vergebene Chance in der 46. Minute war für mich ein bitterer Moment. Das ist auch ein Grund, warum es mir jetzt nicht so gut geht", sagte Mittelfeldspieler Thomas Müller.