April 2001 : Bayern München steht vor dem Einzug ins Champions-League-Finale. Beim Bundesligaspiel in Dortmund erhalten die Bayern zwei Platzverweise. Nur zwei, denn selten hat eine deutsche Mannschaft so ausgeteilt, gemeckert, rumgegiftet. Statt sich nach Abpfiff zu entschuldigen, kritisiert der damalige Manager Uli Hoeneß den Schiedsrichter und fordert ihn wütend dazu auf, die Bayern zu schützen, weil sie Deutschland international vertreten.

Anspruch auf Privilegien, das ist es, was den FC Bayern damals kennzeichnet. Mit dem Fernsehmogul Leo Kirch dealen seine Verantwortlichen im Hinterzimmer um Millionen, zu Lasten anderer Vereine. Im Wettrennen mit Borussia Dortmund kaufen die Münchner auch mit fraglichen Methoden Spieler von anderen Bundesligaclubs, nur um die Konkurrenz zu schwächen. Oliver Kahn sieht trotz zahlreicher Ausraster nie eine Rote Karte. Die Meisterschaft im Mai 2001 wird durch einen Freistoß in letzter Minute entschieden, den kein anderer Verein zugesprochen bekommen hätte.

Fünfjahreswertung der Uefa Die Uefa-Fünfjahreswertung Der europäische Fußballverband Uefa ermittelt mit der Rangliste die Plätze für die Teilnahme an der Champions League. Aus den fünf Spielzeiten zwischen 2005 und 2010 werden die Startplätze für die Saison 2011/2012 ermittelt. Die Punktevergabe für die Wertung ist sehr komplex: Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Dazu kommen verschiedene Bonuspunkte für das Erreichen bestimmter Runden. Nach dieser Saison könnte die Bundesliga der italienischen Serie A einen Startplatz für die Champions League abnehmen. Dann wären ab 2011 die ersten drei der Bundesliga direkt qualifiziert, der Tabellenvierte würde in die Qualifikationsrunde gehen. In der aktuellen Spielzeit liegt Deutschland (18,083 Punkte) in der Wertung sogar auf dem ersten Rang, vor England (17,928 Punkte) und Spanien (17,928 Punkte). Folgen des CL-Finales Deutschland liegt mit 0,155 Punkten vor Italien. Nur mit einem Sieg kann Inter die Deutschen noch abfangen. Gewinnen die Bayern das Final gegen Inter Mailand, bleibt Deutschland in der Fünfjahreswertung vorne. Selbst ein Unentschieden in der Verlängerung, trotz Niederlage im Elfmeterschießen, reicht für den vierten Startplatz. Für die Statistik wird das Spiel dann als Unentschieden gewertet.

Die Bayern holen damals den Titel – nach einer schwachen Bundesligasaison, weil sie sich auf den Europapokal konzentrieren. Kurz darauf gewinnen sie die Champions League und feiern sich als "FC Deutschland". Hoeneß sagt voraus, dass Bayern München bald wichtiger und populärer werde als die Nationalelf (von diesem Irrtum wird er 2006 im Anblick der riesigen Fan-Meilen befreit).

Vom bayerischen Höhenflug in Europa von 1999 bis 2001 profitiert die deutsche Nationalmannschaft nicht. Bayerns Kapitän Stefan Effenberg verweigert sich nationalen Pflichten; Mehmet Scholl, Jens Jeremies oder Carsten Jancker rufen in der Nationalelf nicht ihr Potenzial ab. Die EM 2000, die in die Blüte der Ottmar-Hitzfeld-Ära fällt, ist der Tiefpunkt der DFB-Geschichte. In der Folgezeit schrumpfen deutsche Nationalspieler meist, wenn sie nach München wechseln, etwa Torsten Frings, Jan Schlaudraff, Miroslav Klose, Tim Borowski, Lukas Podolski.

Mai 2010: Die Bayern stehen vor dem Gewinn der Champions League. Die Bundesliga und den DFB-Pokal haben sie mit attraktiver Offensive gewonnen, Arjen Robben spielt mit seinen Nebenleuten Hochgeschwindigkeitsfußball und schießt Tore in Serie. Die Bayern zählen zu den fairsten Mannschaften, auch weil sich Effenberg-Nachfolger Mark van Bommel inzwischen zurückhält. Zwar pfeifen die Schiedsrichter noch immer hier und da einen Freistoß, den sie dem SC Freiburg nicht zusprechen, doch selbst wenn nicht, hört man selten laute Töne.