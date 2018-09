Sein Tritt gegen den Kapitano hat die Fans der deutschen Nationalmannschaft verstört. Seitdem gilt Kevin-Prince Boateng wie schon so oft als undisziplinierter Bad Guy, der die DFB-Auswahl nun möglicherweise um den ersehnten WM-Titel gebracht hat . Doch der hochbegabte Fußballer will die jüngsten Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. "Auf einem anderen Zettel als mein Foul steht seine (Ballacks) Ohrfeige. Von ihm habe ich nichts dazu gehört. Ich denke, eine Tätlichkeit ist schlimmer als ein Foul aus dem Spiel heraus", sagte Boateng der Sport Bild .

Während des englischen Pokalfinales zwischen dem FC Chelsea und dem FC Portsmouth (1:0) sei er kurz vor seinem folgenschweren Foul mit Ballack aneinandergeraten. "Warum lässt du dich einfach fallen, damit unser Spieler eine Karte bekommt? Warum provozierst du?", zitierte die Zeitschrift eine Aussage Boatengs während der Partie. Daraufhin hatte Ballack ihm eine Watsche verpasst . Drei Minuten später traf er im Mittelfeld den Deutschen per Grätsche. Das WM-Aus Ballacks war die Folge.

"Ich habe ihm dann gesagt, was er sich denn rausnehmen würde, mir ins Gesicht zu langen", sagte Boateng nun. Allerdings beteuerte er, sein Foul habe nichts mit Ballacks Ohrfeige zu tun. "Bei 80.000 Fans denkt man nicht an Rache. Ich komme einfach zu spät und treffe ihn voll. Es sah dumm aus." Er habe zudem mit Ballack "noch nie" näher zu tun gehabt.

Der Deutsch-Ghanaer entschuldigte sich noch einmal für den Tritt. Dies habe er schon auf dem Platz "zweimal" getan. Ballack hatte dies verneint. "Das stimmt nicht", sagte der Kapitän der Nationalelf.

Gleichzeitig erregte sich Boateng in Richtung des DFB. "Hätte ich beim DFB so etwas gemacht wie Ballack, wäre ich fristlos geflogen. Bei ihm wird noch nicht einmal darüber geredet. Unfassbar, wie da beurteilt wird", sagte der Deutsch-Ghanaer, der in allen Jugend-Nationalteams des DFB gespielt hat. "Deswegen bin ich auch vom DFB weg und spiele nun für Ghana." Pikanterweise trifft Boateng in Südafrika im letzten Vorrundenspiel seiner "Black Stars" auf Deutschland.

Auch die Tatsache, dass Bundestrainer Joachim Löw wegen des Fouls die Rote Karte für Boateng gefordert habe, stößt dem 23-Jährigen auf. "Wenn ich das höre, sehe ich, wie mit zweierlei Maß gemessen wird", sagte er. "Sein Kapitän darf jemanden ohrfeigen? Das war eine klare Tätlichkeit. Mich wundert so ein Verhalten eines DFB-Kapitäns. Hätte ich so etwas gemacht, wäre ich auf Jahre verbannt worden."