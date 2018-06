Es hat zu einer weiteren eindrucksvollen Vorstellung gereicht, zu einer weiteren Überraschung aber nicht. Die Eishockey-Nationalmannschaft quälte bei der Weltmeisterschaft in Deutschland im Halbfinalspiel den Favoriten Russland bis kurz vor Schluss. Erst in der vorletzten Minute gelang Pawel Dativus das Siegtor für den Weltmeister. Die Deutschen verloren deshalb 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) und spielen nun am Pfingstsonntag (16.15 Uhr, live in Sport 1) um Platz drei gegen Schweden, die Russen spielen am selben Tag im Finale gegen Tschechien.

Es sagt sehr viel, wenn nach einer Partie zwischen Russland und Deutschland der russische Torwart als bester Akteur seines Teams ausgezeichnet wird. Es war unglücklich, ein Scheitern in einem ausgeglichenen Spiel, in dem das deutsche Team wieder einmal bewies, auf welch gutem Wege es ist. Es hat sich eben etwas geändert an der Mentalität der deutscher Eishockeyprofis. Sie wollen gewinnen, auch gegen einen Gegner von der Qualität der Russen, und nicht nur gut mitspielen. Als Mannschaftskapitän Marcel Goc gefragt wurde, wie groß er den historischen Stellenwert des Turniers einschätze, sagte der Profi von den Nashville Predators, dass ihm das völlig egal sei: "Wir haben sehr gut gespielt, aber wir sind jetzt sehr frustriert. Es ist bitter." Niemand habe in der Mannschaft etwas davon, dass man die Kölnern erhobenen Hauptes verlassen könne. "Da war mehr drin."

Knapp gescheitert, aber Sympathien gewonnen: So wie 2006 die Fußballer bei der Heim-WM im Halbfinale gegen Italien. Dabei hatte die Fußball-Nationalmannschaft noch mentale Unterstützung nach Köln gefaxt: "Heute ist Deutschland Eishockeyland", stand auf dem Papier, das alle Spieler von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw unterschrieben hatten. Es half nicht. Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp wirkte zwar nach der Niederlage gegen das zurzeit wohl beste Team der Welt enttäuscht, sagte aber auch: "Wir haben noch einmal bewiesen, was für große Fortschritte wir gemacht haben und hatten den Gegner nahe an einer Niederlage."

Tatsächlich war es ein ebenso gutes wie dramatisches Spiel, in dem die deutsche Mannschaft sogar im ersten Drittel Regie geführt hatte. Die Russen hatten dem Gegner durch ihre Undiszipliniertheit dabei geholfen. Nikolai Kulemin erhielt nach einem Bandencheck an Korbinian Holzer eine Spieldauerstrafe. In der fünfminütigen Überzahl zogen die Deutschen ein vernünftiges Powerplay auf, was belohnt wurde: Christian Ehrhoff schoss von der blauen Linie auf das russische Tor, Torwart Wasili Koschekin konnte nur abprallen lassen, was Marcel Goc zu einem erfolgreichen Torschuss nutzte.