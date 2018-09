Hertha BSC – Bayern München 1:3

Der eine Holländer feierte sich noch einmal als doppelter Torschütze, der andere jubelte über seinen ersten Titel mit dem FC Bayern. Mit einem lockeren Sieg beim Absteiger Hertha BSC setzten die Münchner den Schlusspunkt unter eine gelungene Bundesliga-Spielzeit. Meister-Trainer Louis van Gaal aber ist noch lange nicht zufrieden: "Wir können noch mehr gewinnen", sagte der 58-Jährige mit Blick auf das DFB-Pokalfinale in einer Woche an selbe Stelle und das Champions-League-Endspiel am 22. Mai in Madrid gegen Inter Mailand.

Zur Meister-Feier in Berlin sorgte Arjen Robben in der 74. und 87. Minute mit seinem 15. und 16. Saisontor für den 20. Saisonsieg des FC Bayern. Die enttäuschenden Herthaner toppten sogar noch den Rekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66, der eigentlich als "ewige Bestmarke" galt. Tasmania hatte zumindest das erste und das letzte Heimspiel gewonnen, Hertha blieb in 16 Spielen im Olympiastadion nacheinander ohne Sieg.

Die 22. Meister-Krönung für die Bayern, die in Berlin mit fünf deutschen WM-Kandidaten in der Startelf antraten, bekam mit 75 420 Fans im ausverkauften Olympiastadion und Millionen TV-Zuschauern in 197 Ländern einen würdigen Rahmen. Und auch die Münchner selbst machten mit: Wie angekündigt schickte van Gaal sein bestes Team auf den Rasen – nur der gesperrte Martin Demichelis fehlte. Und auf den Rängen feierten die rund 20 000 Bayern-Fans im ausverkauften Olympiastadion von der ersten Minute lautstark, während die treuesten Hertha-Anhänger ihre Abstiegs-Wut zunächst am gescheiterten Trainer Friedhelm Funkel ausließen und dann lange Zeit nur schwiegen.

"Funkel raus", schallte es schon vor dem Anpfiff aus der Ost-Kurve. Ab August droht nach 13 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit nacheinander in Berlin nun wieder triste Zweitliga-Kost. Ob das 978. Bundesliga-Spiel für Hertha wirklich nur wie von den Berlinern angestrebt für ein Jahr das letzte sein wird, könnte sich schon in den nächsten Wochen mit entscheiden. Manager Michael Preetz muss zunächst einen neuen Trainer suchen, den Personal-Etat von jetzt rund 30 Millionen Euro auf 13 bis 14 Millionen herunter schrauben und damit ein neues Team formen.

Gegen den motivierten Meister hatten die Berliner vor allem auf der rechten Abwehrseite immer wieder Probleme. Vor den Augen von Inter-Trainer José Mourinho spielten vor allem Frank Ribéry und Olic die Berliner fast schwindlig. Scheiterte Olic, der einst vom ehemaligen Hertha-Manager Dieter Hoeneß als 17-Jähriger zu Hertha geholt worden war, nach zwölf Minuten noch am guten Keeper Jaroslav Drobny, so ließ der Kroate wenig später nach Pass von Robben dem Tschechen keine Chance.

Beim bereits feststehenden Absteiger fehlte bei der traurigen Abstiegs-Vorstellung der letzte Biss. Akteure wie Kapitän Friedrich, Cicero, Kacar und Drobny werden neue Herausforderungen in der 1. Liga suchen. Dennoch durfte Bayern-Keeper Hans-Jörg Butt zwei Tage nach seiner Berufung in den deutschen WM-Kader seine Ambitionen unterstreichen, im Sommer in Südafrika auch als Nummer 1 aufzulaufen. Erst klärte der 35-Jährige toll gegen Lukasz Piszczek, dann kratzte er einen Freistoß von Lewan Kobiaschwili aus dem Eck und hielt auch einen Versuch von Raffael spektakulär. Nur Adrian Ramos konnte Butt in der 59. Minute überwinden.

Hertha BSC: Drobny – Stein, Friedrich, Janker, Kobiaschwili – Kacar, Lustenberger (86. Gekas) – Piszczek (66. Ebert), Cicero – Raffael – Ramos

Bayern München: Butt – Lahm, van Buyten, Badstuber, Contento – van Bommel (46. Pranjic), Schweinsteiger – Robben, Müller, Ribéry (61. Altintop) – Olic (78. Klose)



Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf)

Zuschauer: 75 420 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Olic (20.), 1:1 Ramos (59.), 1:2 Robben (74.), 1:3 Robben (87.)

Beste Spieler: Kacar / Robben, Butt