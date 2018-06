Die Europameisterschaft findet erstmals mit 24 Mannschaften statt. Bisher waren es 16.

Frankreich hatte schon die WM 1938 und 1998 ausgerichtet. Die EM war in den Jahren 1960 und 1984 in Frankreich zu Gast. Die EM 2012 findet in Polen und der Ukraine statt.

2016 soll in neun Städten gespielt werden, neue Stadien entstehen in Bordeaux, Lyon, Lille und Nizza. Frankreich, das mit dem Slogan "Fußball, wie wir ihn lieben" Erfolg hatte, war auch Favorit des Deutschen Fußball-Bundes. Das Heimatland von UEFA-Präsident Michel Platini hatte im Gegenzug die erfolgreiche deutsche Bewerbung um die Ausrichtung der Frauen-WM 2011 unterstützt.

Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy war eigens nach Genf gereist, um an der 30-minütigen französischen Präsentation vor dem Exekutivkomitee um DFB-Präsident Theo Zwanziger teilzunehmen. Der WM-Gastgeber von 1998 hatte außerdem Weltstar Zinedine Zidane aufgeboten. Frankreich will insgesamt 1,7 Milliarden Euro in zwölf Stadien investieren, neun davon werden für die EM-Endrunde in sechs Jahren berücksichtigt.



Durch das Votum für die Franzosen erlitt Weltmeister Italien eine erneute, bittere Niederlage. Die Azzurri hatten bereits mit ihrer Bewerbung für das Turnier 2012 eine unerwartete Schlappe erlitten und im April 2007 gegen Außenseiter Polen/Ukraine verloren. Für die Türken ist es bereits die dritte gescheiterte Bewerbung um ein Fußball-Großereignis.