Es wird eine schöne Premiere in Madrid werden. Da ist sich Bernd Schröder, der Trainer von Turbine Potsdam, sicher. Olympique Lyon und sein Team werden heute Abend beim ersten Champions-League-Finale der Frauen "mit offenem Visier" antreten. "Wir sind doch keene Mourinhos", sagt der 67-Jährige in Anspielung auf das Männer-Finale zwischen Bayern München und Inter Mailand nur zwei Tage später in der gleichen Stadt. Das gilt als das große Duell der Trainer-Strategen Louis von Gaal und José Mourinho. Für Schröder gibt es nur eine Strategie: Schnell nach vorne spielen.

Taktische Zurückhaltung verachtet der knorrige Zwei-Meter-Mann aus Potsdam ebenso wie Theatralik und Schauspielerei. Im Frauenfußball, so Schröders Diktum, hat all das nichts zu suchen. Seine Frauen sollen schön nach vorne spielen. Für ihn ist die Einbindung des Frauenfinales in das Spektakel der Männer eine gute Gelegenheit, eine "andere Sportart vorzustellen" ­ als wäre die Partie im Madrider Vorort Getafe ein olympischer Demonstrationswettbewerb.

Erstmals wird heute das beste europäische Vereinsteam ohne Hin- und Rückspiel an einem neutralen Ort ermittelt. Die Partie im 17.000 Zuschauer fassenden Coliseum Alfonso Pérez wird zur besten Sendezeit ab 20.30 Uhr gleich auf zwei TV-Kanälen (ZDF und Eurosport) gezeigt. Zudem stehen erstmals ansehnliche Prämien in Aussicht. Der Gewinner erhält 300.000 Euro. Das entspricht dem Jahresetat eines kleineren Bundesligisten.

Der Frauenfußball schreitet weiter voran. Das Verblüffende dabei ist, dass Turbine Potsdam mit seinem 67-jährigen Trainer erfolgreich auf uralte Konzepte setzt und somit zum europäischen Werbeträger seiner Zunft taugt. Mit ihrer 3-4-3 Ordnung vertrauen die Brandenburgerinnen auf ein offensives System, das wie Schröder freimütig bekennt, "heutzutage eigentlich keiner mehr spielt." Die Dreierkette in der Abwehr ist zum antiken Markenzeichen von Turbine geworden.

"Es hat alles Hand und Fuß bei Turbine", sagt die einstige Potsdamer Torhüterin Stephanie Ullrich, die derzeit beim 1. FFC Frankfurt spielt. Das Muster sei seit Jahren das gleiche: Schnelle Überbrückung des Mittelfelds und diagonale Bälle in die Spitze. Bei Ballbesitz des Gegners stören die drei Turbine-Stürmerinnen penetrant in der gegnerischen Hälfte. Ein probates Mittel, wie Ullrich findet, da im Frauenfußball die Abwehrreihen eine besonders hohe Fehlerquote aufweisen.