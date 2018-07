Eigentlich hatten sie beim DFB ihre Hausaufgaben gemacht. Auf dem Papier war das Benefizländerspiel gegen Malta die perfekte Gelegenheit, die Fußballnation heiter auf die WM einzustimmen. Ein Vorgeschmack auf Fanmeilen und Grillabende.



Dazu hatten sie einen Gegner eingeladen, gegen den sich auch mal ein halbes Dutzend Tore erzielen lässt. Sie hatten die Partie nach Aachen vergeben, das zum ersten Mal in seiner mehrere tausend Jahre währenden Geschichte ein Länderspiel austragen durfte. Das Publikum war entsprechend gut gelaunt, zumal es am Eingang einen schönen Schal gratis um den Hals gehangen bekam. Und als Termin entschied man sich schließlich für den Herrentag, an dem in weiten Teilen des Landes reichlich Alkohol fließt. Dadurch lassen sich spielerisch dürftige Leistungen im Nachhinein etwas verklärter beurteilen.

Am Ende war es eine Mischung aus Spiel, Ergebnis und äußeren Umständen, die den Verantwortlichen die sorgfältige Planung verdarb. Das mäßige 3:0 einer B-Elf, dazu grauer Himmel, Nieselregen, zehn Grad – der Beginn der großen WM-Euphorie musste verschoben werden.



"Es waren einige Tore zu wenig", sagte Jogi Löw hinterher. "Wir haben uns zwar viele gute Möglichkeiten herausgespielt, aber einige auch zu lässig vergeben."

Es gab sogar Momente, in denen die Stimmung hätte kippen können. Gedankenlose Querpässe im Mittelfeld produzierten im Aachener Tivoli ein unmotiviertes Getröte und seltsames Gewusel auf den Tribünen. Es war unruhig im Stadion, wie beim Grillabend, wenn das Fleisch nicht richtig gelingen will. Dann schritt Joachim Löw stets an die Seitenlinie, ruderte etwas mit den Armen, schaute grimmig, steckte die Hände in die Hosentaschen und setzte sich wieder. Seine Mannschaft gab sich danach etwas mehr Mühe.

Es war keine herausragende Leistung der deutschen Mannschaft, aber in Anbetracht der Umstände eine akzeptable. Niemand hat sich blamiert, keiner verletzt – viel mehr konnte man an diesem Tag gegen Malta nicht gewinnen. Löw weiß, dass diese Mannschaft in Abwesenheit der Pokalfinalisten aus München und Bremen und der von Michael Ballack, in dieser Besetzung nie wieder zusammen spielen wird. Die Mannschaft wusste das auch.

Und so ging es für die meisten Spieler gegen Malta nicht darum, Jogi Löws Lieblingsvokabeln wie "mannschaftliche Geschlossenheit", "Harmonie" und "Homogenität" in die Tat umzusetzen. Es ging in erster Linie nicht gegen den 154. der Fifa-Weltrangliste, sondern um die Gunst des Trainers. Vorrangig war es eine Art Vorspielen vor Jogi.