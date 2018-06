Mexiko 1970 ist für mich die beste WM, die es jemals gab. Sie steht noch über dem Turnier von 1974, obwohl wir damals Weltmeister im eigenen Land geworden sind. In Mexiko spielten die ganz Großen des Fußballs wie etwa Pelé oder Bobby Charlton. Die spielerische Qualität und die fantastische Atmosphäre in den Stadien waren nicht zu toppen.

Wolfgang Overath © Mark Keppler/Getty Images Wolfgang Overath, 66, gehörte zusammen mit Günter Netzer in den Siebziger Jahren zu den begnadetsten deutschen Mittelfeldspielern. 1974 wurde er Weltmeister. In 81 Länderspielen schoss Overath 17 Tore. Für den 1. FC Köln, mit dem er 1964 Deutscher Meister wurde, absolvierte er 409 Bundesligaspiele und erzielte 83 Tore. Seit 2004 ist Overath Präsident des 1. FC Köln.

Dabei hatten wir am Anfang große Probleme: Die dünne Luft in Mexikos Höhen machte uns zu schaffen. Wir hatten große Angst, dass wir nach einer halben Stunde im Spiel umkippen würden. Diese wurde noch größer, als es dem Gladbacher Peter Dietrich im Training schlecht wurde – gewöhnlich unser laufstärkster Spieler. Doch im Laufe des Turniers gewöhnten wir uns an die Bedingungen und wurden immer besser.

Das Viertelfinale gegen England war schon ein Erlebnis: Wir machten einen 0:2-Rückstand wett und gewannen am Ende 3:2 nach Verlängerung. Das anschließende Halbfinale gegen Italien im Azteken-Stadion von Mexiko-City sollte jedoch noch besser werden. Ich werde es mein Leben lang nicht vergessen. Wir spielten vor über 100.000 Zuschauern und die Dramaturgie der Partie war an Spannung kaum zu überbieten. Nicht umsonst zeigt das Fernsehen dieses sogenannte Jahrhundertspiel immer wieder gerne nachts um zwölf.

Die Italiener hatten eine super Mannschaft: Namen wie Rivera, Riva, Mazzola oder Boninsegna sind den Fußballfans noch heute ein Begriff. Sie gingen früh in Führung, und erst in der letzten Spielminute rettete uns Karl-Heinz Schnellinger, der damals für den AC Mailand spielte, in die Verlängerung. Beide Teams setzten nun voll auf Angriff – es ging hin und her. Wir Spieler gingen bei sengender Hitze an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Gerd Müller brachte uns in Führung, doch plötzlich führten wieder die Italiener. Müller glich aus, doch nur eine Minute später erzielte Rivera den Treffer zum 4:3-Endstand.

Wir waren nah dran, doch dieses blöde Tor kostete uns den Finaleinzug. Ich glaube der Siggi Held hat dem Rivera den Ball fünf Meter vor dem Tor quasi aufgelegt. Wir waren maßlos enttäuscht, doch dieses Spiel brachte dem deutschen Fußball weltweit viele Sympathien ein.

Die deutschen Fans empfanden die Partie nicht als Niederlage, sie feierten uns ausgiebig. Es imponierte ihnen, wie wir uns nach jedem Gegentreffer wieder aufgerafft haben und zurückgekommen sind.

Die Italiener verloren das Endspiel dann 1:4 gegen Brasilien. Das Halbfinalspiel gegen uns hatte ihnen ganz schön zugesetzt. Die Brasilianer können uns im Nachhinein dankbar sein.

Wenigstens gewannen wir das Spiel um Platz drei gegen Uruguay mit 1:0. Der Hamburger Willi Schulz durfte allerdings nicht mitspielen. Er hatte seine Schuhe im Hotel vergessen. Das hört sich verrückt an. Heutzutage wäre der Willi einfach in ein Ersatzpaar hineingeschlüpft. Doch damals besaßen wir nur ein Paar, das wir monatelang im Training einspielten, bis die Schmerzen verschwanden.

Aufgezeichnet von Matthias Bossaller

