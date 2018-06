Tennisprofi wollte Andrea Petkovic erst in dem Moment sein, als nichts mehr ging. Vor zwei Jahren steckte die damals 20-Jährige in einer Reha-Klinik im Spessart fest. Diagnose: Kreuzbandriss, acht Monate kein Tennismatch. Gerade erst hatte sie sich unter die besten 100 der Welt gekämpft, war 2007 Deutsche Meisterin geworden. "Als die Diagnose kam, wollte ich auf den Center-Court zurück." Dass sie dazu den Willen hat, glaubte selbst ihre Familie nicht, sagt Petkovic. "Aber die Pause hat mich erwachsener und professioneller gemacht." Härter trainiert hat sie – und es hat sich gelohnt.

Seit ihrer Rückkehr spielt Petkovic das Tennis ihres Lebens. In den letzten zwölf Monaten gewann sie ihr erstes Profi-Turnier und knackte auf der Weltrangliste die Top 40. Vor kurzem hat sie im Achtelfinale in Rom der Weltranglistenersten Serena Williams einen Satz abgenommen, ehe sie unterlag. Petkovics Parade ist ihre Vorhand, ihr Lieblingsbelag Sand.

Genau darauf spielt sie jetzt bei den French Open in Paris. Die erste Runde hat sie schon gemeistert. Dazu musste die 1,80 Meter große Petkovic ein wenig kämpfen. Sie feuert sich dann selbst an, pumpt sich auf, so dass mancher auf der Tribüne Angst bekommt. Nach dem Match ist sie eine andere Person. Da lacht sie viel und sagt erstaunlich ehrliche Sätze für einen Profisportler. In ihrem Erstrunden-Match habe sie am Ende "die Hose voll bis obenhin" gehabt. Sie wolle noch lernen, ihre Nerven besser in den Griff zu bekommen.

Petkovic wirkt in der Glitzerwelt des Damentennis mit seinen Modepüppchen und Tennis-Diven wie eine Intellektuelle. Sie schreibt Gedichte, spielt Musik und spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Serbisch. In Jugoslawien geboren, zogen ihre Eltern nach Deutschland, als sie noch ein Kleinkind war. Ihr Vater Zoran, früher jugoslawischer Davis-Cup-Spieler, begeisterte sie für den weißen Sport. Aber mindestens genauso wichtig war ihm, dass seine Tochter einen Schulabschluss macht. Das hat sie dann auch, mit einem Abiturschnitt von 1,2.

Trotzdem versucht Petkovic sich nun als Tennisprofi. Dass in Deutschland jede Spielerin sofort an Steffi Graf gemessen wird, nervt sie schon ein bisschen. "Eine Steffi Graf wird es nie wieder geben, nicht in Deutschland, und nicht irgendwo anders." Mit der erfolgreichsten Spielerin aller Zeiten habe sie nichts gemeinsam. Petkovic will zwar auch große Turniere gewinnen und alles aus ihrem Körper rausholen, "was an Talent da ist." Die Nummer eins der Welt muss sie aber nicht unbedingt werden. "Ranglistenpositionen als Ziel limitieren", findet sie. Erfolg im Tennis sei nicht ihr Lebensziel, sagt Petkovic und hält kurz inne. "Das Ziel ist, das ich meine Persönlichkeit entfalte."

Deshalb hat sie vor zwei Jahren ein Politikstudium an der Fernuniversität Hagen angefangen. Regelmäßig schreibt sie Klausuren, bald im Fach Soziologie. Nach einem Match liest Petkovic im Hotelzimmer Uni-Skripte über die Entstehung des Verfassungsrechts. Für Politik interessiert sie sich seit ihrer Kindheit. "Ich habe mich schon früh gefragt, was in meinem Geburtsland Jugoslawien schief gelaufen ist." Klar geht sie auch gerne auf Konzerte oder mit Freunden aus. "Aber ich kann noch drei Jahre Party machen, wenn ich mit dem Tennis und dem Studium fertig bin."