Das Leben in den Townships Südafrikas hat nicht viel zu bieten. Außer Fußball. Er ist oft das einzige Freizeitvergnügen für die Kids. Sie kicken, wo immer sich ein paar Quadratmeter Freifläche finden lassen, neben den Haltestellen für Sammeltaxis, am Rand von Müllhalden oder auf verwilderten Brachen zwischen den Hütten. Und wenn sie keinen ordentlichen Ball haben, basteln sie einen aus alten Socken oder Plastiktüten.

Bartholomäus Grill Bartholomäus Grill schreibt für ZEIT ONLINE bis zum WM-Start einmal wöchentlich aus Kapstadt. Aus Afrika berichtet er seit 17 Jahren für die ZEIT. Er spielte in Bayern beim TSV 1970 Soyen Halbstürmer, ist Fan von Borussia Dortmund und liebt seit dem Eusebio-Jahr 1966 afrikanischen Fußball. Soeben ist sein neues Buch "Laduuuuuma! Wie der Fußball Afrika verzaubert" bei Hoffman und Campe erschienen.

Die Buben haben schon immer und allerorten gespielt, aber jetzt, unmittelbar vor dem Weltcup, scheinen alle zu spielen, die zwei gesunde Haxen haben: die Mädchen, die Streetkids, die Bettler und Obdachlosen. In Johannesburg wurde gerade das erste Lesbenteam gegründet, und in der Provinz Limpopo im Norden Südafrikas macht der Vakhengula Soccer Club Schlagzeilen. Vakhengula heißt Großmutter in der Sprache der Tsonga, man könnte den Vereinsnamen also mit FC Oma übersetzen.

Madjadji Machebe gehört zu den jüngsten Omas, sie ist erst 63 Jahre alt, spielt Mittelstürmerin und wurde unter dem Nom de Guerre "Maradona" landesweit bekannt. Unterdessen gibt es sogar eine Liga, in der dreihundert alte Damen hinter dem Leder herjagen. Sie wollen es im Jahr der WM noch einmal wissen.

Die ganze Kaprepublik ist fußballverrückt geworden, und natürlich haben auch die Entwicklungshelfer die Zeichen der Zeit erkannt. Die Zahl der WM-bezogenen Initiativen ist explodiert: Fußball gegen Aids. Fußball gegen Gewalt. Fußball gegen Armut. Fußball, die neue Zauberformel.