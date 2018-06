Das Wembley-Tor im Finale gegen England bleibt mir immer in Erinnerung. Es hat mein Leben geprägt. Ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben. Noch heute sprechen alle über das dritte Tor der Engländer: Geoff Hurst kam in der Verlängerung auf mich zu und zog von der Strafraumgrenze ab. Ich war noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte ihn aber nicht festhalten. Er prallte von der Latte ab und sprang von der Linie zurück ins Feld. Ich schaute über meine linke Schulter nach hinten und sah es genau: Es war kein Tor!

Der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst wollte weiterspielen lassen, doch die Engländer protestierten. Dienst befragte seinen Linienrichter Tofik Bachramow. Er hatte den Ball im Tor gesehen. Allerdings stand er acht bis zehn Meter von der Eckfahne entfernt, aus der Position konnte er die Situation nicht beurteilen.

Hans Tilkowski Hans Tilkowski, 75, spielte 39 Mal für Deutschland. Mit Borussia Dortmund gewann er 1965 den DFB-Pokal und 1966 den Pokal der Pokalsieger. Nach seiner Karriere als Spieler arbeitete er als Trainer für Werder Bremen, TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken, 1. FC Nürnberg und AEK Athen. 2008 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Über den berühmten Gegentreffer von 1966 schrieb er das Buch: "Und ewig fällt das Wembley-Tor. Die Geschichte meines Lebens"

Bis zu diesem kuriosen Tor spielten wir gut. Helmut Haller traf in der 12. Minute, dann gingen die Engländer durch Tore von Geoff Hurst und Martin Peters mit 2:1 in Führung. Wolfgang Weber traf in der 90 Minute zum 2:2 und rettete uns in die Verlängerung. Verloren haben wir schließlich mit 2:4. Aber auch der vierte Treffer hätte nicht zählen dürfen. Viele Zuschauer standen schon auf dem Feld. Sie wollten mit den Engländern feiern. Beide Tore in der Nachspielzeit waren also irregulär. Wir hatten einfach Pech.

Nach dem Finale aßen wir gemeinsamen mit den Engländern. Eine komische Situation, Verlierer und Gewinner zusammen am Tisch. Die Stimmung war schlecht. Die gesamte deutsche Mannschaft wusste: Der Ball war nicht im Tor. Wir diskutierten den ganzen Abend über diese Entscheidung. Später wurden wir in Deutschland zur Mannschaft des Jahres gewählt. Das lag auch an unserem guten Verhalten in England. Wir waren faire Verlierer.



43 Jahre nach dem Wembley-Tor besuchte ich Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans. Linienrichter Toifk Bachramow haben sie dort ein Denkmal gebaut. Die Skulptur thront vor dem Stadion. Dort ist er ein Volksheld. Bei einem offiziellen Empfang sagte ich deutlich meine Meinung: "Es war kein Tor!" Dabei bleibe ich. Ich könnte bestimmt viel Geld damit verdienen, wenn ich plötzlich behaupten würde, der Ball sei drin gewesen. Das werde ich aber bestimmt nicht tun. Na ja, die Zeit heilt alle Wunden. Heute gehört dieses Tor zur Geschichte.

Einen Platz in der Geschichte als einer der größten Spaßvögel der deutschen Nationalmannschaft hätte mein Mitspieler Max Lorenz verdient. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir zu einem Empfang der deutschen Botschaft in die Downing Street gefahren sind. In ganz London staute sich der Verkehr. Wir mussten immer wieder stehen bleiben. Kurz bevor wir angekommen sind, ist Max Lorenz einfach aus dem Bus ausgestiegen und hielt den Verkehr an. Die anderen Autofahrer waren verwundert, und wir konnten problemlos in die Downing Street einbiegen.

