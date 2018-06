Bei der WM 1962 in Chile ist mir der Durchbruch als Nationalspieler gelungen, deswegen erinnere ich mich gerne an dieses Turnier. Ich habe an vier Weltmeisterschaften teilgenommen und jede war etwas Besonderes. Wenn Sepp Herberger länger Bundestrainer geblieben wäre, hätte ich bestimmt auch noch die fünfte WM gespielt – genau so viele wie der deutsche Rekordhalter Lothar Matthäus. Doch Herbergers Nachfolger Helmut Schön hatte andere Vorstellungen.

Karl-Heinz Schnellinger © Martin Rose/Getty Images Karl-Heinz Schnellinger, 71, spielte 47 Mal für Deutschland und nahm an vier Weltmeisterschaften (1958, 1962, 1966, 1970) teil. Für die Nationalelf schoss er nur ein Tor, doch dieses hatte es in sich: Im legendären WM-Halbfinale von 1970 glich er in der 90. Minute gegen Italien aus. Deutschland verlor in einem dramatischen Spiel 3:4 n.V. Der gebürtige Dürener wechselte als erster deutscher Spieler nach Italien. Unter anderem spielte er neun Jahre für den AC Mailand. Schnellinger lebt in Segrate nahe Mailand.

Wir sind damals unglücklich gegen Jugoslawien im Viertelfinale ausgeschieden. Fünf Minuten vor Schluss haben wir durch Radakovic das entscheidende Gegentor kassiert. Das war aber keine Schande, mit ein bisschen Glück hätten wir das Spiel gewinnen können. Als wir nach Deutschland zurückkehrten, wurden wir genauso herzlich empfangen wie nach den Turnieren zuvor. Die Leute haben kapiert, dass wir uns gut verkauft und bestens benommen haben.

Das kann man von der italienischen Presse nicht behaupten. Die hatte sich im Vorfeld der WM negativ über das Gastgeberland Chile und seine Bewohner geäußert. Die Wut darüber bekamen die italienischen Spieler im Gruppenspiel gegen Chile zu spüren. In diesem Spiel soll es sogar zu Schlägereien gekommen sein.

Wir Spieler haben davon jedoch nichts mitbekommen. Heute wohnen die Fußballprofis in Fünf-Sterne-Hotels. Wir waren damals in einer Kaserne des chilenischen Militärs untergebracht. Da gab es nicht viel und einen Fernseher erst recht nicht. Abends ausbüxen, in die Disco gehen und ein Bier trinken, war nicht möglich. Ich habe sowie so lieber Wein getrunken. Wir hatten gar nicht die Zeit, etwas zu unternehmen. Alle drei Tage ein Spiel, dazwischen Training – da waren wir froh, wenn wir abends unsere Ruhe hatten.

1954-2006: Größen des deutschen Fußballs berichten über ihr persönliches WM-Erlebnis © Keystone/Getty Images

Wir fühlten uns trotz der kargen Unterbringung gut aufgehoben. Ein Gutes hatte das Leben in der Kaserne zudem: Die Presse konnte uns nicht aufs Korn nehmen. In das Gebäude kam kein Fremder rein.

Dafür sorgten die chilenischen Soldaten, mit denen wir unter einem Dach lebten. Über die haben wir uns heimlich lustig gemacht. Die trugen auf ihren Helmen diese Pickel, ähnlich wie früher die Preußen.

Aufgezeichnet von Matthias Bossaller

Von 1954-2006: In "Mein WM-Erlebnis" berichten frühere und aktuelle Fußball-Größen über ihr ganz persönliches Erlebnis während einer Weltmeisterschaft.

