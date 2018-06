Frage: Herr Mertesacker, besondere Ergebnisse beschäftigen uns oft vorab im Unterbewusstsein: Träumen Sie schon von Afrika?

Per Mertesacker: Träumen noch nicht, aber meine Gedanken wandern voraus. Ich habe Afrika noch nicht erlebt, ich habe auch bisher keine Auswärts-Weltmeisterschaft erlebt. Es gibt also ein paar Dinge, die dieses Ereignis für mich schmücken. Ich möchte nicht nur das Turnier spielen, sondern Afrika erspüren und erleben!

Frage: Wenn Sie die Augen schließen und an Afrika denken, was sehen Sie?

Mertesacker: Afrika ist eine Unbekannte für mich. Andererseits weiß ich genau, und das ist durch gewisse Erfahrungen gesteuert, was mich in einzelnen Spielen erwarten wird. Momentan trage ich einen Zwiespalt in mir. Irgendwie versuche ich den aufzulösen, durch bestimmte Gedanken, die man mit Afrika verbindet.

Frage: Sind das Bilder oder Klänge?

Mertesacker: Mehr Bilder, eindeutig. Wenn ich an Afrika denke, sehe ich Landschaften, gewaltige, großartige und geheimnisvolle Landschaften. Aber auch Tiere. Bei den Klängen fallen mir spontan nur die Tröten ein, die ich noch im Ohr habe.

Frage: Sie meinen die Kunststofftrompete Vuvuzuela. Haben Sie schon mal selbst in eine geblasen?

Mertesacker: Nee, aber in ein Alphorn. Vor zwei Jahren in der Schweiz. War lustig.

Frage: Damals wurde die Nationalmannschaft EM-Zweiter, davor war sie WM-Dritter. Was braucht das Team, um diesmal noch erfolgreicher zu sein?

Mertesacker: Das Wesentliche bei diesen Turnieren war, wie sich eine Mannschaft gefunden hat und wie eine Gemeinschaft gewachsen ist mit den Zuschauern. Grundvoraussetzungen dafür waren die Leistungen auf dem Platz und besondere Momente: dass man späte Tore erzielt hat und vielleicht auch glückliche Tore. Da kamen viele Dinge zusammen, die es gebraucht hat, um gerade in den K.-o.-Spielen weiterzukommen. Du kannst dich gut vorbereiten und viel dafür tun, aber du brauchst solche Momente, wo du eine Überzeugung in dir hast, dass du Tore erzielen und das Glück erzwingen kannst. Es muss fast schon perfekt laufen, damit wir noch erfolgreicher werden.

Frage: Sind Sie enttäuscht, dass Sie wohl nicht zum Kapitän ernannt werden?

Mertesacker: Ich und traurig? Ich bin in all den Jahren gut damit gefahren, tiefes Vertrauen zu erfahren und es mit Leistungen zurückzuzahlen. Mir wird vertraut. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich bin sogar der Überzeugung, dass das wichtiger ist, als in irgendein Amt berufen zu werden, das mich erst einmal nicht weiterbringt.

Frage: Immerhin haben Sie die Rede im Namen der Mannschaft zum Abschied des verletzten Michael Ballack gehalten …

Mertesacker: Das ging nur darum, sich zu bedanken bei Michael, der sich nicht vergraben hat mit seiner Verletzung. Das war gut so. Er hat der Mannschaft signalisiert, wie wichtig jeder Einzelne ist, dass aber Einzelschicksale wie seines letztlich keine Rolle spielen dürfen für ein Team vor der WM. Das war eine kleine Dankesrede, mehr nicht. Es geht darum, dass die Mannschaft wieder zusammenwächst. Jeder muss einen Schritt nach vorne rücken. Nicht nur ich, sondern mehrere Spieler.