Während Australiens größter Exportschlager AC/DC auf deutschen Konzertbühnen einen Siegeszug feiert, geht den australischen Kickern in Südafrika die Luft aus. Nach dem 1:1 gegen Ghana wird das Team von Trainer Pim Verbeek nach dem letzten Gruppenspiel gegen Serbien wohl abreisen müssen. Vor vier Jahren überraschten die "Socceroos" bei der WM in Deutschland noch als Achtelfinalist, der unglücklich gegen den späteren Weltmeister Italien ausschied.

Statt Karten zu zocken oder ein Buch auf der Busfahrt zum Stadion zu lesen, hätten sich die Männer vom fünften Kontinent lieber die Kopfhörer über die Ohren stülpen, den Lautsprecherregler aufdrehen und eine amtliche Dröhnung If you want blood oder T.N.T. verpassen sollen. Das wäre der richtige Sound gewesen, um sich in Kampfesstimmung zu bringen. Denn: Nur ein Sieg hätte die Chancen auf das Achtelfinale erhöht.

Matthias Bossaller Matthias Bossaller ist Sportredakteur für ZEIT ONLINE, zu Australien-Spielen trägt er wechselnde Schuluniformen.

Doch was passierte in Rustenburg? Nach gutem Beginn trabten sie wie Konfirmanden über den Platz, ohne Mumm und Ideen. Von der viel gerühmten Zweikampfhärte keine Spur, die Ghanaer erfreuten sich großer Bewegungsfreiheit. Nice boys don't play rock'n'roll wussten schon Rose Tattoo, nach AC/DC die zweitbeste hart rockende Band aus "Down Under". Auf Fußball übertragen: Ohne Kampfsäue gewinnt man kein Fußballspiel. Erst weit in der zweiten Hälfte legten die australischen Spieler ihre Zurückhaltung ab, hätten mit ein bisschen Glück die Partie sogar gewinnen können.

Dabei begann die Partie nach ihrem Geschmack: Die frühe Führung durch Brett Holman, begünstigt durch einen schweren Fehler von Ghanas Torwart Richard Kingson, bedeutete die perfekte Voraussetzung für das Spiel, das sie so lieben: nach vorne nur das Notwendigste tun, die Abwehr abriegeln und kurz vor Schluss mit einem Konter für die Entscheidung sorgen.

Ghana ließ sich darauf aber nicht ein, kombinierte flüssig nach vorne und brachte die hüftsteife Altherrenabwehr um den Ex-Gladbacher Craig Moore und Lucas Neill ins Wanken. Das Vorspiel zum Ausgleich in der 25. Minute offenbarte naivstes Abwehrverhalten. André Ayew düpierte zwei Australier, passte auf John Mensah zurück, dessen Schuss Harry Kewell nach Ansicht des italienischen Schiedsrichters Rosetti mit der Hand abwehrte. Der frühere Spieler des FC Liverpool sah Rot, und Asamoah Gyan verwandelte den Elfmeter sicher.

Wie schon gegen Deutschland, als Tim Cahill vom Platz flog, musste Australien mit einem Spieler weniger auskommen. Immerhin verhinderte Torwart Mark Schwarzer mit einer famosen Parade gegen den früheren Herthaner Kevin Prince Boateng kurz vor der Halbzeit den vorzeitigen Knock-Out seiner Mannschaft.

Nach der Pause trugen die zehn Australier zunächst nicht dazu bei, die Laune ihres Paten aufzuhellen. Der Schlips der Angus-Young-Schuluniform musste gelockert werden, so dick war der Hals. Stümperhaftes Angriffsspiel und wiederholte Nachlässigkeiten in der Abwehr standen dem so notwendigen Sieg ein ums andere Mal im Weg.

Doch plötzlich tauchte in der 72. Minute Luke Wilkshire völlig frei vor Keeper Kingson auf und scheiterte. Das wäre es fast gewesen: schlecht gespielt und dennoch gewonnen. Wenig später wühlte noch der eingewechselte Joshua Kennedy im Strafraum der Ghanaer. Doch wie von ihm gewohnt, fand auch der frühere Bundesligaspieler nicht den Weg ins Tor.

In Australien werden sich die Menschen nun wieder Sportarten wie Rugby und Australian Football zuwenden. Aber vielleicht nutzen die "Socceroos" ihre kleine Chance am Mittwoch ja doch noch.

Die WM-Paten: Jedes teilnehmende Land bekommt einen Paten aus den Redaktionen von ZEIT ONLINE, ZEIT oder extern. Die Paten porträtieren die Länderteams und schreiben subjektive Spielberichte zu den Partien ihres Teams.