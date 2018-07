ZEIT ONLINE: Herr Butt, die ghanaischen Spieler sagten, das nächste Spiel gegen Deutschland wird ein "Do or Die"-Spiel.

Jörg Butt: Tod oder die Gladiolen, wie Louis van Gaal sagen würde.

ZEIT ONLINE: Was bedeutet es, wenn Deutschland verliert und die WM gelaufen ist?

Butt: Wir müssen nun gewinnen, und die Spannung ist deshalb groß. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir weiterkommen, weil wir die bessere Mannschaft haben. Wenn wir siegen, halten wir in Deutschland die Begeisterung hoch. Für dieses junge Team wäre der Sieg ein wichtiger Schritt. Die Mannschaft hat auch über die nächsten Jahre ein großes Potenzial, weil sie größtenteils so zusammenbleiben wird.

ZEIT ONLINE: Wenn diese WM beendet ist, wie entwickelt sich die Nationalelf dann weiter?

Butt: Das sind Entscheidungen des Trainers und des DFB-Präsidiums. Ich denke, so wie ich das bisher aus der Ferne und jetzt etwas näher beurteilen kann, ist die Entwicklung der Nationalmannschaft sehr positiv. Ich habe den Eindruck, dass unser Team sehr, sehr zufrieden ist mit dem Trainer. Aber wissen Sie, Fußball ist ein Tagesgeschäft, in dem oft emotionale Entscheidungen aufgrund von einzelnen Ergebnissen getroffen werden. Manchmal ist es besser, auch durch schwierige Situationen gemeinsam zu gehen und an gemeinsamen Zielen festzuhalten. Konstanz ist sehr wichtig.

ZEIT ONLINE: Erfolg aber auch.

Butt: Im Sport geht es immer um Erfolg. Nur der Erfolg lässt sich verkaufen. Aber wichtig ist der langfristige Erfolg. Wenn man Entscheidungen nur ergebnisorientiert fällt, kann langfristiger Erfolg ausbleiben. Viele Vereine, die früher im Profibereich waren und heute im Amateurbereich sind, haben einfach nicht kontinuierlich gearbeitet, nur emotionale Entscheidungen getroffen und keine Ziele verfolgt.

ZEIT ONLINE: Wenn Bayern München mal kein Meister wird, werden emotionale Entscheidungen getroffen.

Butt: Natürlich hat man in München den Anspruch, immer Deutscher Meister zu werden. Der FC Bayern kann jedoch nicht jedes Jahr Erster werden. Und das ist für den Fußball auch gut so. Aber es ist ja kein Misserfolg, mal Zweiter zu werden, wenn man langfristig so erfolgreich ist wie der FC Bayern. Und das sowohl sportlich als auch wirtschaftlich.

ZEIT ONLINE: Gilt es auch für die Nationalelf. Oder ist der Druck dort noch größer?

Butt: Sicher ist der Druck da, das ist auch gut so. Jeder ist doch unzufrieden, wenn wir in der Gruppe oder im Achtelfinale ausscheiden. Aber man muss unterscheiden. Als Sportler habe ich immer den Druck und will immer gewinnen. Das ist das eine. Das andere ist das Organisatorische, das Geschäftliche. Die Besetzung von Posten etwa. Wenn ich da immer nur emotional reagiere. Wenn ich nach jedem verlorenen Spiel den Trainer rausschmeiße, werde ich nie erfolgreich sein. Im Gegenteil, dann werde ich nach und nach an Qualität verlieren. Ein Spiel einer WM sagt ja nichts über die Qualität einer Mannschaft aus. Gegen Serbien waren wir die bessere Mannschaft. Aber dieses Unvorhersagbare macht Sport aus. Das ist eben das Emotionale, was auch da sein muss. Aber wenn ich Entscheidungen treffe, muss ich sachlich bleiben. Ich kann doch nicht eine Entscheidung davon abhängig machen, ob ein Ball gegen den Pfosten oder ins Tor fliegt. Langfristig geht's so in die Hose. Mal ein Spiel zu verlieren, gehört zum Sport.