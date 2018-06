Inhalt Seite 1 — Bewährungsprobe für Löws Mission Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Joachim Löw läuft gerade durch einen Wald im heimischen Südschwarzwald. Sein Handy klingelt. Ob er nicht Kotrainer werden wolle, fragt Jürgen Klinsmann. Er überlegt nur einige Stunden. Dann beginnt Joachim Löws Karriere beim Deutschen Fußballbund. An einem Tag im Sommer 2004 war das. Lange her, als alles begann zwischen Joachim Löw und dem DFB. Einige nennen das, was dann folgte, die Modernisierung des deutschen Fußballs. Wenn es das Schicksal eines einzigen Fußballspiels will, endet die Verbindung Löw DFB heute, etwa gegen 22:25 Uhr. Ghana gegen Deutschland (im Live Blog von ZEIT ONLINE): Diese Partie stellt die Weichen für Löws Zukunft. Gewinnt Deutschland, spielt die Nationalelf mit Joachim Löw um den WM-Titel. Gewinnt Ghana, wird Löw höchstwahrscheinlich zurücktreten oder zurückgetreten werden. Matthias Sammer wäre dann dran.

Wenn man ehrlich ist, muss man sagen: Es ist nur ein normales Fußballspiel. Wenn man allerdings die Vorzeichen dieses Spiels beachtet, könnten einem die Worte fehlen. Wann denn "die Henkersmahlzeit", also das letzte Essen vor dem Anpfiff geplant sei, wollte ein Journalist während der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel wissen. Er schien das ernst zu meinen.

Über das Essen sagte Joachim Löw wenig, stattdessen zelebrierte er in dieser Fragerunde vor den Medienvertretern jene Eigenschaft, die ihn im Boulevard den Spitznamen Jogi Cool einbrachte. Ob er am Donnerstag immer noch zu seiner Aussage stehe, dass der Job des Bundestrainers für ihn der schönste der Welt sei, wurde er gefragt. Danach lehnte er sich zurück und ließ die Gedanken kreisen. Als die erste Nachfrage kam, sagte er höflich und süffisant, er dürfe doch wohl eine Sekunde überlegen, bei so einer schweren Frage. "Gehen Sie davon aus, dass ich Ihnen am Donnerstag als Bundestrainer begegne", antwortete er schließlich.

Es ist der Druck des Augenblicks, der dieses Spiel interessant macht, nicht nur für das deutsche Team. Ghana hat noch kein WM-Spiel verloren und ist Afrikas letzte Wette auf ein erfolgreiches Turnier. Und dann ist da noch die Geschichte der Boateng-Brüder, vielleicht kommen beide zum Einsatz, aber nicht in einem Team.

Die Blackstars haben ebenso wie Deutschland eine sehr junge Mannschaft, deren Spieler noch im Herbst die U21-Meisterschaft Afrikas gewannen. Auch ihnen fehlt ihr wichtigster Spieler (Michael Essien). Und doch wäre die Überraschung, die Enttäuschung, die Wut wohl in Deutschland um einiges größer. Eine deutsche Mannschaft ist bei einer WM noch nie in der Vorrunde ausgeschieden.