Joachim Löw schraubte an der Thermoskanne. Sein bosnischer Kollege Safet Susic musste auf der Pressekonferenz den wenigen mitgereisten Journalisten vom Balkan noch eben erläutern, wer der künftige Mann auf der linken Abwehrseite seines Teams sein könnte. Löw schaute freundlich, schenkte sich einen Kaffee ein und schüttete Sahne nach. Nichts war mehr zu sehen von der Anspannung, die ihn während des 3:1-Sieges gegen Bosnien-Herzegowina etliche Male von seiner Trainerbank hatte aufspringen lassen. Löw atmete nun durch. Weil er wusste, dass er vieles richtig gemacht hat in den vergangenen Wochen.

Das 3:1 der deutschen Elf gegen Bosnien-Herzegowina verbreitet ein wohliges Gefühl. Ja, diese Mannschaft kann man guten Gewissens nach Südafrika schicken. Es klappt noch nicht alles, es gibt sogar ein Sorgenkind im Sturm, aber im Ganzen ist das eine beachtenswerte DFB-Elf. Jung, hungrig, spielfreudig – das kann was werden. Mit diesem Gefühl verließen viele der 48.000 Zuschauer die Frankfurter Arena.

Sie gingen mit einer erweckten Erinnerung. Vor vier Jahren, der Sommer, das Märchen. Die Frankfurter hatten Shirts, Fähnchen und Hawaiiketten vom Dachboden geholt, der Stadion-DJ die eingestaubten CDs aus dem Regal gekramt. Vor dem Spiel hörte man fremdartige Gesänge in der Fußgängerzone, nach dem Spiel sah man knutschende Pärchen im Nationaltrikot. Damals wie heute.

Nur in der Mannschaft hielt sich nach Schlusspfiff hartnäckig die Meinung, dass es dem Team sogar besser gehe als zum selben Zeitpunkt vor vier Jahren. "Das Gefühl ist besser als vor der WM 2006", sagte Bastian Schweinsteiger nach der Partie. "Wir sind passsicherer. Da ist auch mehr Bewegung drin." Philipp Lahm ergänzte: "Wir haben sehr, sehr viel Qualität."

Zumindest in einem Mannschaftsteil, dem Mittelfeld, ist diese zweifelsohne vorhanden. Deshalb ersann Jogi Löw eine List: Wenn ich schon so viele talentierte Mittelfeldakteure habe, dann lasse ich auch möglichst viele von ihnen spielen, sagte er sich und konzipierte ein Mittelfeld für alle.

Nach etlichen Ausfällen für die Positionen im zentralen Mittelfeld hätte der Bundestrainer Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira bis WM-Beginn wohl am liebsten in Watte gepackt, was aber ein etwaiges Einspielen erschwert hätte. Also mussten sie doch auf den Platz, den Schraubstollen der Gegner und Unebenheiten des Rasen schutzlos ausgeliefert. Am Ende gab es Lob: "Mir hat die Rollenverteiling zwischen den beiden sehr gut gefallen", sagte Löw. Während Schweinsteiger gewohnt klug die Bälle verteilte, tauchte Khedira immer da auf, wo gerade unbedingt ein deutscher Spieler aufzutauchen hatte. Wenn es sein musste im eigenen Strafraum, oft auch im gegnerischen. Es war Khediras Verdienst, dass der Name Michael Ballack an diesem Abend bemerkenswert selten gefallen ist.