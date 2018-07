31 Tage hat diese WM, 31 Seiten hat das ZEIT ONLINE WM-Tagebuch. Täglich berichtet ein Künstler, Journalist, Fußballer, Wissenschaftler, Schriftsteller oder Musiker, wie er seinen WM-Tag erlebt hat – wo, mit wem und wie er die WM-Spiele gesehen oder auch nicht gesehen hat.

Eigentlich begann der heutige Tag damit, dass ich gegen 0.00 Uhr das Gefühl hatte, nicht richtig müde zu sein. Vielleicht ging mir das anstehende Spiel gegen Ghana am Mittwoch im Kopf herum, aber vielleicht habe ich auch – entgegen meiner sonstigen Strategie – einfach etwas zu spät noch Kaffee getrunken. Ich beschließe, dass es der Kaffee ist, der noch wirkt.

In unseren Zimmern im Velmore Grande Hotel in Erasmia bei Pretoria können wir ARD und ZDF empfangen, aber auf Fernsehen habe ich keine Lust und der Gedanke, mich jetzt meiner sehr interessanten, aber doch äußerst konzentrationsfordernden Bettlektüre Der Ego Tunnel zu widmen, löst unmittelbar einen Verweigerungsreflex aus. Zu schwere Kost für meinen aktivierten, aber aufnahmeunfähigen Kopf. Also ein Video. Sönke Wortmann, der filmende Dokumentar des Sommermärchens 2006, hat mit kurz vor unserer Abreise ins Trainingslager nach Sizilien seine Frühwerk-Edition geschenkt.

Er wusste, dass es in den vielen Wochen der Vorbereitung und des Turniers Stunden gibt, an denen man gar nicht an Fußball denken möchte. Meine Wahl fiel auf die Komödie Allein unter Frauen aus dem Jahr 1993. Genau das Richtige. Witzige Geschichte, Klamotten und Frisuren, wie sie niemand mehr trägt und ein Audiokommentar, der die erwartete Müdigkeit in die weitere Nacht verschiebt. Zum Ende des Films schaue ich noch ins Bonusmaterial, aber dann fällt es mir leicht, den Laptop zuzuklappen, den Handywecker auf 7.50 Uhr zu stellen und direkt einzuschlafen.

Das zirpende Weckgeräusch beendet meinen Nachschlaf subjektiv zu früh. Ich gehe an die Tür zum Balkon und schiebe die Vorhänge zur Seite. Es ist wieder einer dieser wunderbaren Tage hier, die mit wärmendem Sonnenschein beginnen, obwohl die meist die Null-Grad-Grenze unterschreitende Kälte der Nacht sich noch auf den Autoscheiben und auf dem Gras zeigt.

Um 8.00 Uhr wäre Yoga, das von Patrick Broome um diese Zeit vor allem für die Trainer und Betreuer angeboten wird. Die Spieler stehen in der Regel etwas später auf und haben eigene Angebote. Wer Patricks Yogastunden einmal erlebt hat, bekommt immer wieder ein schlechtes Gewissen, wenn er das Angebot nicht nutzt. Sie sind beeindruckend und geben Energie für etliche Stunden. Ich beschließe trotzdem, meine Energie passiv unter der Dusche zu suchen und dann direkt zum Frühstück zu gehen. Außerdem nehme ich mir vor, heute in regelmäßigen Abständen Tagebuch zu führen, schließlich habe ich ZEIT ONLINE zugesagt, meinen Beitrag am 21. Juni zu leisten. Vergessen kann ich es nicht – die Erinnerungsmail des Verlags ist schon im Outlook-Briefkasten.