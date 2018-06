ZEIT ONLINE: Sie kennen das deutsche Nationalteam gut. Was genau macht dieses junge WM-Aufgebot besonders?

Horst Hrubesch: Die vergangenen Jahre nannte man die deutsche Spielweise Rumpelfußball, inzwischen haben wir die Spieler technisch weiterentwickelt. Die deutsche Mannschaft spielt mittlerweile ein hohes Tempo. Dieser Prozess hat Jahre gedauert. Und da kommt noch mehr. Die Zwillinge Lars und Sven Bender bieten sich an, Stefan Reinartz auch. In der Mannschaft der U21-Europameister waren noch mehr gute Spieler dabei. Im Moment können wir beruhigt in die Zukunft schauen. Das heißt aber nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen.

ZEIT ONLINE: Während der WM können Sie sich zurücklehnen. Empfinden Sie bei den Spielen der Nationalmannschaft Stolz?

Hrubesch: Natürlich freue ich mich, wenn ich sehe, dass sechs Spieler der U21-Europameister dabei sind. Aber das ist nichts Neues, in den vergangenen Jahren landeten immer wieder Spieler, die ich trainiert habe, bei der Nationalmannschaft. Bastian Schweinsteiger und Piotr Trochowski spielten zum Beispiel in den Jugendnationalmannschaften.

ZEIT ONLINE: Aber im Moment erleben wir eine Phase mit sehr vielen Jungnationalspielern. Woran liegt das?

Hrubesch: Gute Spieler gab es immer. Die Frage ist nur: Wie viel Spielpraxis gibt man ihnen, wie baut man sie auf? Das Konzept der Nachwuchsarbeit hat sich einfach gut entwickelt, daran sind viele Menschen beteiligt. Jetzt ernten wir die Früchte. Ein Mesut Özil wächst aber nicht jeden Tag auf dem Baum.

ZEIT ONLINE: Liegt es auch daran, dass Jugendauswahlen und Nationalelf ein ähnliches System spielen? Gegen Australien schickte Joachim Löw sein Team in der gleichen Anordnung aufs Feld wie Sie die U21 im Finale der Europameisterschaft.

Hrubesch: Nein, die Spieler sind flexibel ausgebildet. Wir sind nicht so festgefahren wie andere Verbände. Die Holländer spielen nur 4-3-3, und die Schweiz spielt nur 4-4-2. Klar, bei älteren Mannschaften legen wir uns auf ein Spielsystem fest. Doch bis zur U17 spielen wir verschiedene Systeme, und die Spieler werden auf verschiedenen Positionen eingesetzt.

ZEIT ONLINE: Ist der Druck bei einer Weltmeisterschaft auf die jungen Spieler höher als vor einem Jahr bei der U21-Europameisterschaft?

Hrubesch: Vor dem Auftaktspiel war der Druck hoch. Die Spieler wussten nicht, wo sie stehen. Nun haben sie gemerkt, dass sie Format und Klasse haben, dass sie auf hohem Level bestehen können. Schon im Vorbereitungsspiel gegen Bosnien-Herzegowina haben sie es gut gelöst. Aber nun, nach dem 4:0 gegen Australien, werden sie noch besser spielen. Gegen Ghana und Serbien wird sich das schon zeigen.

ZEIT ONLINE: Was genau kann die Mannschaft denn so gut?

Hrubesch: Sie funktioniert in der Defensive und in der Offensive. Sie macht ihr Spiel, auch wenn sie nicht in Ballbesitz ist.

ZEIT ONLINE: Sie fordern von Ihren Spielern, dass Sie ihre Meinung sagen?