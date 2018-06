Dies war ein großartiges Spiel – vergleichsweise. Wer am Nachmittag das minderbemittelte Geknödel zwischen Japan und Kamerun durchlitten hatte, fühlte sich während dieser Auftaktpartie der Gruppe F endlich beim Fußball. Im Regen von Kapstadt traf der Weltmeister auf Südamerikas notorische Nummer Drei. Der Weltmeister? Etliche Altrecken fehlten. Regisseur Pirlo drückte als Rekonvaleszent die Bank, wie Gattuso, der von dort mit Belcanto-Bariton Italiens Hymne sang. Nach der ersten Halbzeit krankte dann auch noch Keeper Buffon: Ischias-Beschwerden.

Als Paraguays Prominente gelten hierzulande die Stürmer Barrios und Valdez, weil sie für Borussia Dortmund spielen. Paraguays Stärke ist der kämpferische Mannschaftsgeist. Die Truppe stand kompakt, stahl und behauptete Bälle, verengte die Räume und suchte Barrios, die einzige Spitze. Das gelang selten. Umgekehrt hatte Gilardino in Italiens Sturmzentrale keinen leichteren Stand.

Mittelfeldmann Marchisio scheiterte an in der 22. Minute an Paraguays Keeper Villar, 60 Sekunden später verfehlte Torres Buffons Gehäuse. Das Patt löste sich in der 39. Minute. Chiellini foulte Valdez dreißig Meter halbrechts vom italienischen Tor. Torres' Freistoß segelte in den Strafraum. Zwischen Cannavaro und de Rossi stieg Paraguays Innendecker Alcaraz zum Kopfball auf und bezwang den perplexen Buffon. Der Außenseiter führte.

Christoph Dieckmann Christoph Dieckmann ist seit 1991 Autor der ZEIT und erwägt eine Initiative für die Reaktivierung von Gianluigi Riva und Sandro Mazzola ("Je eine Halbzeit haben die noch Luft.").

In der Pause wurde der Rückenpatient Buffon durch Marchetti ersetzt. Nötig war das nicht. Nur einmal noch attackierte Paraguay bedrohlich, als in der 55. Minute Vera übers Lattenkreuz donnerte. Ansonsten stürmte Italien. Camoranesi kam für Marchisio und wirbelte außen, Montolivio und Iaquinta scheiterten an Villar. Dann zelebrierte auch Paraguays Keeper den Trend dieser Weltmeisterschaft: das Torwart-Desaster. In der 63. Minute segelte Villar an Pepes Eckball vorbei, am langen Pfosten stand de Rossi und klinkte ein. Der Ausgleich. Würde Paraguay nun fallen? Nein, das Team kämpfte unbeirrt und bewimmelte höchst engagiert Italiens Aufmarschgelände. Villar verdaute seinen Bock und hielt sicher gegen Pepe und Montolivio. Auch der Joker di Natale stach nicht mehr.

Fazit: ein gerechtes Remis. Paraguay leistete lobenswert, was es kann. Italien spielte besser, als es in manch anderes Turnier zu stolpern pflegte. Autorität und Selbstbewusstsein der Squadra Azzurra wirkten intakt. Auch Kraft und Tempo stimmten, selbst bei den Senioren Cannavaro und Zambrotta. Italiens taktische Varianz blieb freilich hinter dem Kombinationswirbel zurück, den Deutschland in Durban gegen Australien bot. In Kapstadt führten nur zwei Standards zum Erfolg.

