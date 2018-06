Da hatte seine Mannschaft gerade so ansehnlich und erfolgreich gespielt wie kein anderer WM-Teilnehmer zuvor. Vier Tore, mindestens genauso viele herausragende Chancen und null Gegentore. Selbst einige australische Spieler sprachen bewundernd über das deutsche Team. Doch auf die Frage, ob er zufrieden sei, sagte Joachim Löw erst einmal nichts. Nach einem Moment des Überlegens fügte er mit spitzem Mund ein langes und zurückhaltendes: "Jooahh" hinzu, es gebe nun schon ein Gefühl, "sagen wir mal, der Zufriedenheit".

Selbstverständlich war der Bundestrainer nach diesem grandiosen Auftaktspiel erleichtert, aber von seiner Zufriedenheit wollte er keinesfalls zu viel zeigen. Während seine Spieler den gelungenen WM-Auftakt offenkundig genossen (Lahm: "Sensationell!" Podolski: "Die Leute sollen jetzt feiern, das ist richtig so."), versuchte sich der Trainer in Bescheidenheit: "Australien war nicht das Maß aller Dinge. Jetzt heißt es, konzentriert zu bleiben. Serbien wird ein ganz anderer Prüfstein", lauteten die Statements, die er über die Presse verbreiten wollte.

Tatsächlich saß da ein durch und durch zufriedener Mann, der in seiner Ausstrahlung und Gestik nicht verbergen konnte, wie viel Druck von seinen Schultern gefallen war und wie wichtig ihm die Genugtuung seines Erfolgs ist.

Im Prinzip war für Joachim Löw vor dem WM-Start so gut wie alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Sein Mannschaftskapitän und vier weitere Spieler verletzten sich, der Stammtorwart fiel aus, seine Vertragsverhandlungen mit dem DFB endeten im Desaster, und im Mannschaftshotel in der südafrikanischen Walachhei funktionierten in den ersten Tagen weder die Mobiltelefone noch alle Duschen.

Zudem hallten die Dauerdebatten um die nichtnominierten Torsten Frings und Kevin Kuranyi nach, die Zweifel der Fachwelt an Löws Kompetenz zur Folge hatten. Löw, zwischenzeitlich schon als neuer Coach des HSV gehandelt, stand vor dem WM-Anpfiff am Scheideweg.

Es wäre die logische Konsequenz gewesen, jetzt, wo seine Mannschaft es allen gezeigt hatte, der Genugtuung freien Lauf zu lassen. Doch Joachim Löw ist ein anderer Trainertyp, einer, der auch nach seinem ersten WM-Spiel als Chefcoach durch seine Lässigkeit überrascht. Fußballexperten schätzen an ihm den hintergründigen Strategen, taktischen Fachmann und ausgeklügelten Theoretiker. Darüber hinaus ist er ein cooler Typ, trägt Stiefeletten, schmale Hosen und dezent farbige Pullover mit V-Ausschnitt, wie ihn sonst nur Männer aus der Modewerbung tragen. Seine Scherze sind manchmal so trocken, dass einige sie nicht verstehen.

In den vergangenen Wochen, während der Reibereien um seine Vertragsverlängerung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), sah sich Löw gezwungen, so deutlich und direkt wie nie zuvor seine Funktion des Chefs herauszustellen. Als Verantwortlicher der DFB-Elf stellte er sich hinter sein Team um Oliver Bierhoff und kritisierte den DFB-Präsidenten Theo Zwanziger. Für Löws Verhältnisse glichen seine Aussagen einem Vulkanausbruch, dessen Eruption ihn bis zum ersten Spiel gegen Australien unter Druck gesetzt hatte. Und dann das.

Die Mannschaft, die einzig er entwickelt hat, die mit seiner Taktik und Spielidee angetreten war, hatte gegen Australien alle überzeugt. Lukas Podolski und Miroslav Klose hatten getroffen – also ausgerechnet die Spieler für dessen Nominierung Löw kritisiert worden war. Doch der Bundestrainer war seiner Linie immer treu geblieben – und ist gestern belohnt worden.

Vielleicht entscheidet sich in diesem WM-Turnier, in welche Richtung sich die Nationalelf in den kommenden Jahren entwickeln wird. Nie zuvor spielte das deutsche Team mit einer solch jungen und kombinationssicheren Mannschaft. Nie zuvor hatte ein Bundestrainer ein ähnlich kreatives Mittelfeld zur Verfügung. Diese Voraussetzungen hat sich Löw selbst geschaffen. Mit seiner lässigen, trockenen Art könnte dieses Turnier die WM des Joachim Löw werden. Er weiß das. Aber er sagt es nicht.