31 Tage hat diese WM, 31 Seiten hat das ZEIT ONLINE WM-Tagebuch . Täglich berichtet ein Künstler, Journalist, Fußballer, Wissenschaftler, Schriftsteller oder Musiker, wie er seinen WM-Tag erlebt hat - wo, mit wem und wie er die WM-Spiele gesehen oder auch nicht gesehen hat.

Moritz Müller-Wirth Moritz Müller-Wirth ist Mitglied der Chefredaktion der ZEIT. Er begleitet die deutsche Nationalmannschaft, seit das Trainerteam Jürgen Klinsmann/Joachim Löw das Team 2004 übernahm. Sein Patenamt versieht er daher mit der gebotenen journalisitischen Unabhängigkeit. Die WM in Südafrika beobachtet er aus der heimatlichen Ferne. Im wirklichen Leben ist er Fan des Karlsruher Sport Clubs.

Das ist natürlich schwierig, einem solchen Insider (und noch dazu fabelhaftem Autor) wie dem DFB-Mannschaftspsychologen Hans-Dieter Hermann als Tagebuchschreiber zu folgen. Mein WM-Tag war allerdings auch nicht ganz ohne, er begann genau genommen schon am Wochenende zuvor. Das muss ich erklären: Der Dienstag ist von jeher der Produktionstag der ZEIT , der Tag beginnt für alle, die an der Produktion beteiligt sind früh und endet selten vor Mitternacht. Wir wollen natürlich so aktuell wie möglich sein, denn die Zeitung wird Dienstagnacht, wie wir sagen "zu gemacht", bis Mittwochmorgen gedruckt und dann tagsüber mit Lieferwagen in die ganze Republik verteilt, damit alle sie spätestens am Donnerstagmorgen lesen können.

So! Und? Kapiert? Eben! Deutschland! Das "Schicksalsspiel"! Mittwoch! Wenn Joachim Löw mit seiner Boygroup (und davon bin ich überzeugt) gegen Ghana siegt (aber auch, wenn er verliert, natürlich), ist unsere Zeitung, die wir am Dienstagabend produziert haben, gerade auf dem Weg an die Kioske und in die Briefkästen – und wenn der Leser sie morgens, euphorisiert oder schockiert vom Ausgang des Spiels, aufschlägt, findet er: nichts. Jedenfalls nichts zu dem wichtigsten Ereignis des Vorabends.

Mein WM-Tag, an dem ich für die Gestaltung der beiden Sonderseiten in der ZEIT gemeinsam mit meinem Kollegen Hanns Bruno Kammertöns verantwortlich bin, stand also ganz im Zeichen der Frage: wie können wir am Donnerstag etwas sinnvolles zur deutschen Mannschaft sagen, ohne zu wissen, ob sie sich dann nicht bereits auf dem Heimflug befindet. Unsere Idee war (am Wochenende!), dass einer unser Südafrika-Korrespondenten, Steffen Dobbert, ein Interview mit Hans Jörg Butt, dem dritten Torwart der Mannschaft, führen würde – in dem es eher um generelle Fragen des Fußballs gehen solle, in dem aber trotzdem natürlich das Ghana-Spiel nicht ganz fehlen darf.

Und so haben wir, als das spannende Interview dann am Nachmittag vorlag, in Abstimmung mit dem Kollegen an den Fragen und den Antworten noch ein bisschen rumgefeilt, so dass der geneigte Leser zwar niemals glauben wird, das Gespräch sei erst nach dem Ghana-Spiel geführt worden, jedoch hoffentlich unsere Anstrengung honoriert, jedenfalls halbwegs frische Ware zu liefern. Und zwar an einem Tag, da eigentlich alles vergammelt erscheinen muss, was das Ergebnis des Deutschland-Spiels nicht mit berücksichtigt.

Doch füllt so ein Interview noch keine Seite – schon gar nicht deren eineinhalb, die wir für die WM-Berichterstattung pro Woche zur Verfügung haben. Am Morgen haben Kammertöns und ich dann überlegt, was sonst noch auf die Seiten passte. Zu den favorisierten Themen zählten: Die Schiedsrichter, aber auch die Tatsache, dass dies, nach allem Anschein, eine WM der Teams aus Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien, Paraguay, Chile usw.) und eben nicht, wie erwartet, das Turnier der (heimischen) Afrikaner werden würde.

Und natürlich: die Blamage der Franzosen, der stolprige Turnierbeginn des Weltmeisters aus Italien. In einer Besprechung haben wir die Dinge dann sortiert und mit den Autoren gesprochen (die natürlich schon vorgewarnt waren, denn innerhalb von wenigen Stunden schreiben selbst die für ihre Schreibgeschwindigkeit berüchtigten ZEIT -Autoren nicht immer). Bartholomäus Grill, unser Mann in Südafrika, war nach dem letzten blamablem Spiel so traurig und doch überzeugt vom Ausscheiden der Gastgeber, dass er uns seinen Text, einen traurigen Nachruf auf Bafana, Bafana, schon bis zum Mittag geliefert hatte, obwohl das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich erst um 16 Uhr angepfiffen wurde. Wir haben den Text dann gelesen und redigiert und mit Grill verabredet, dass wir ihn nach dem Spiel mit ihm telefonisch aktualisieren.

Als dann das Spiel begann, begann auch für mich die spannendste Zeit meines WM-Tages: Zur Halbzeit führte Südafrika schon 2:0, Frankreich spielte nur noch zu zehnt und der Fernsehreporter rechnete pausenlos vor, dass noch zwei Tore fehlten und Südafrika doch weiter sei. Das würde alle unsere Planungen über den Haufen werfen. Ein Komplett-Umbau der Seiten stand zur Debatte. Wer will schon etwas über Hans Jörg Butt lesen, wenn ein ganzer Kontinent Party macht? Und auch die Schiedsrichterdebatte, die unser Kollege Siemes mit einem eleganten Stück zusammengefasst hatte, wäre dem zum Opfer gefallen. Grills Trauertext wanderte in den Papierkorb, stattdessen, keine Frage, würde er nicht nur das Spiel, sondern auch die Party ausführlich schildern wollen (und müssen). Wir würden ihm und einer großen Zahl von Fotos die ganze Seite frei räumen. Dann aber fiel das 1:2, die Vuvuzelas erklangen nur noch vergleichsweise leise, Grill diktierte uns ein paar traurige Sätze durchs Telefon, der Schiedsrichtertext blieb auf der Seite, auch Butt – und in Harald Martensteins gallige Notizen zum Thema Frankreich haben wir dann noch das blamable Ausscheiden hinein geschrieben.

Gegen Mitternacht war dann der WM-Tag zu Ende, zuletzt hatten noch ein paar Bildunterzeilen gefehlt. Am Mittwochabend entscheidet sich, wie dieser WM-Tag wirklich war. Gewinnt Deutschland, wird man auch Butts intelligente Äußerungen zum Thema Fußball gerne lesen, scheidet Löws Truppe aus, wird das Tagewerk meines WM-Tags, die Schiedsrichter, Hans Jörg Butt, die ermatteten Vuvuzelas, die doofen Franzosen und sogar Martensteins brillante Notizen aus Südafrika den Lesern ziemlich egal sein. Und mir auch!