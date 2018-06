ZEIT ONLINE: Herr Erler, wie sind Sie dazu gekommen, ausgerechnet für ein iranisches Profiteam zu fahren?

Tobias Erler: Das habe ich einer Bekanntschaft im chinesischen Giant Asia Team zu verdanken. 2006 bin ich für die gefahren, was als Deutscher auch nicht ganz normal ist. Jedenfalls waren in der Giant Asia Mannschaft zwei Iraner meine Teamkollegen und ich hatte einen iranischen Masseur. Mit dem hab ich mich wahnsinnig gut verstanden und der hat immer zu mir gesagt: "Tobi, if you go to Iran, you dont need money, everybody is your friend." Da wusste ich, dass ich irgendwann in den Iran will, um meine neuen Freunde dort zu besuchen.

ZEIT ONLINE: Und das hat dann bis 2010 gedauert?

Erler: Dank meiner Erfolge bei Giant Asia hatten sich Profi-Verträge in Europa ergeben und dann musste ich ja auch noch mein Studium fertig machen. 2008 haben die Iraner eine eigene Profimannschaft gegründet und mich seitdem jedes Jahr gefragt, ob ich nicht für sie fahren will. Ende vergangenen Jahres habe ich mir dann gesagt: 'So, jetzt will ich mit meinen Freunden nochmal radeln.' Und habe mein Lehramts-Referendariat um ein Jahr aufgeschoben.

Infobox Tobias Erler Seit 13 Jahren fährt der 31-Jährige Tobias Erler Rad. Relativ spät, mit Mitte 20, bekam er seinen ersten Profivertrag beim chinesischen Giant Asia Team. Aufgefallen war er durch seinen Einsatz für das Merida Europe Team, eine deutsche Auswahl-Mannschaft, welche die Tour of Taiwan bestritt. Nach zwei Jahren für das deutsche Profiteam "3C-Gruppe" fuhr der gebürtige Tittmonninger 2009 als Amateur für Baier Landshut und schloss sein Lehramtsstudium in Regensburg ab, ehe er in den Iran wechselte. Falls er nicht noch eine Saison dranhängt, beginnt er im September sein Referendariat. Radsport im Iran Neben dem Tabriz Petrochemical Team gibt es mit dem Azad University Team und dem Vali ASR Kerman Team noch zwei weitere iranische Profimannschaften. Alle drei sind drittklassige Kontinental-Teams. "Die Begeisterung für den Radsport ist im Iran dennoch vergleichsweise hoch", sagt Erler. Obwohl auch im Iran Fußball der mit Abstand beliebteste Sport sei. Bei den beiden iranischen Rundfahrten treten neben den heimischen Mannschaften einige ausländische Kontinental-Teams und Nationalmannschaften aus benachbarten Ländern an. Eintagesrennen und Vereinsstrukturen wie in Europa gibt es im Iran nicht. "Deshalb fehlt vielen iranischen Nachwuchsfahrern die Rennhärte", sagt Erler. Dennoch kommen einige der besten asiatischen Radprofis aus dem Iran. Die deutschen Trainer Wolfram Lindner und Otto Altweg leisteten vor einigen Jahren Aufbauhilfe und fuhren mit den iranischen Rennfahrern auch viele Rennen in Europa.

ZEIT ONLINE: Hatten Sie keine Angst vor politischen Problemen? Haben Sie einfach ihren Freunden vertraut und sind rübergeflogen?

Erler: Als ich am Flughafen angekommen bin, war ich schon leicht nervös. Aber innerhalb von einer halben Stunde habe ich mich wohlgefühlt. Natürlich hatte mein Umfeld Bedenken: "Nachher wird der da gekidnappt und wir müssen den wieder freikaufen." Das ist das, was die Menschen zum Teil über den Iran denken. Aber wenn ich wiederkomme, dann will ich sagen können, wie das Land wirklich ist. Weil es anders ist, als es in den Medien dargestellt wird. Man muss immer zwischen der Politik und den Menschen unterscheiden. Ich bin da rüber gefahren, um Menschen kennen zu lernen und nicht, um Politik zu betreiben. Ich möchte im Herbst auch mit meiner Freundin im Iran Urlaub machen. Mein Teamchef und meine Teamkollegen haben schon gesagt, dass sie die Katharina unbedingt mal kennenlernen wollen.

ZEIT ONLINE: In ihrem Team sind fast ausschließlich Iraner - sprechen Sie Farsi?

Erler: Den Persisch-Führer habe ich vor dem ersten Flug leider in der Hektik neben meinem Rucksack vergessen. Ich habe dann versucht über das Internet möglichst viel zu lernen. Ein bisschen spreche ich, aber ich sollte mehr lernen. Im Trainingslager war der Lerneifer größer. Aber wenn man erstmal mit dem Rennfahren beginnt, dann ist der Kopf müde und man vergisst viele Sachen wieder. Das Problem ist: Das Team kommt aus dem Nordiran und die unterhalten sich auf türkisch. Ich würde mit Farsi also eine Sprache lernen, die man im ganzen Iran spricht, die mein Team aber nicht versteht.

ZEIT ONLINE: Was haben Sie denn in Iran erlebt? Sitzen Sie als Radprofi nicht den ganzen Tag im Sattel – und fliegen zurück, wenn die Rennen vorbei sind?

Erler: Als ich hingeflogen bin, habe ich gedacht, dass dort alles sehr streng abläuft. So, wie sich das jeder hier vorstellt. Ich hatte vorher so ein komisches Gefühl: Im Iran ist alles schlecht ist und das Militär läuft überall herum. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dann von so einer Lockerheit empfangen werde. Ich habe auch überlegt, wie da wohl die Infrastruktur ist. "Wie willst du da Radfahren?", dachte ich mir. Dass es Straßen gab, die zum Teil in einem besseren Zustand sind als bei Trainingslagern in Deutschland oder Spanien – das hätte ich nicht gedacht. Beim Radfahren kann man die Landschaft gut aufsaugen, und die ist wirklich richtig schön. Hochebenen, Städte, das Meer – jeder Meter ist da ein Erlebnis. Im Nordiran fährt man auf 2000 Meter Höhe und daneben geht ein Vulkan auf 5000 Meter hoch. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen.

ZEIT ONLINE: Also haben Sie vor allem landschaftlich viel gesehen.

Erler: Nicht nur. Ich hatte einen iranischen Zimmerkollegen, der relativ gut englisch spricht und so fragte ich ihn immer auf englisch aus. Ich wollte alles wissen: Wie teuer ist da ein Haus, wie viel verdient da ein Ingenieur, wie viel verdient ein kleiner Arbeiter und wie funktioniert das Schulsystem? Auch nach den Rennen habe ich mir Mühe gegeben, noch durch die Straßen zu gehen, weil ich nicht weiß, ob ich da noch mal hinkomme. Man denkt ja, dass dort alle Frauen voll verschleiert sind, aber ich habe ganz selten solche Frauen gesehen. Je nach religiöser Einstellung sitzt der Schleier ganz vorn oder ganz weit hinten am Kopf, kurz vor dem Runterfallen. So lernt man das Land dann mehr und mehr kennen.