Der Vater meiner Freundin, der Katalane ist, ist sehr zufrieden mit dem ersten Spiel meiner Mannschaft: Spanien hat verloren. Spanien, der Favorit dieser Weltmeisterschaft. Spanien, das als eine der wenigen Länder eine Mannschaft hat, deren Spielernamen selbst Fußballinteressierten wie mir, der ich nicht alle ersten Ligen Europas verfolge, sondern nur Bundesliga und Champions League, zu Beginn des Turniers so geläufig sind, als sei die WM schon vorbei und Spanien Weltmeister. Als ich mich im Urlaub in Frankreich emotional auf die WM vorbereitete und so viele Sportzeitungen las, wie es nur ging, las ich in fast allen Zeitungen von den "Dream Teams" französischer Sportkenner und sie wählten alle ein Mittelfeld, das fast nur aus Spaniern bestand und häufig auch noch ein oder zwei spanische Spieler mehr (einen deutschen Spieler wählte niemand in die persönliche Weltauswahl).

Matthias Stolz Matthias Stolz arbeitet als Redakteur für das ZEITmagazin und ist kein Modespanienfan. Wirklich nicht.

Inzwischen hat Deutschland 4:0 gewonnen und Spanien hat 0:1 verloren, was bedeuten könnte, dass Deutschland viel besser gespielt hat und sich alle in den Spaniern getäuscht haben. Man könnte, wie es alle tun, von der ersten Sensation der WM sprechen oder man könnte philosophieren über den Umstand, dass Spanien verliert an dem Tag, als die EU-Kommission von Spanien verlangt, noch mehr zu sparen als vorgesehen, um ein zweites Griechenland zu verhindern. Man könnte, blödeste aller Fußballtheorien, von den zu hohen Erwartungen sprechen, mit denen die Favoriten nicht klar kamen. Könnte man machen. Ist aber nicht nötig. Denn Spanien hat zwar verloren, aber nicht schlecht, sondern gut bis sehr gut gespielt. So ordentlich wurde Fußball gespielt, dass der Moderator im Fernsehen erst in der 38. Minute zum ersten Mal vom Langweilerthema WM-Ball zu berichten begann.

Deutschland hat gut gegen eine sehr schlechte Mannschaft gespielt. Spanien hat gut gegen eine ganz okaye Mannschaft gespielt – die vor allem gut verteidigt hat. Spanien hatte mehr Chancen, die schöneren Pässe, öfter den Ball, machte nicht viel falsch. Nicht zu sehen waren jedoch: Spanier, die unbedingt ein Tor schießen wollten. Meine Intuition – auch wenn es nach Angeberei klingt – sagte mir fünfzehn Minuten vor Schluss: Das wird nichts mehr. Ihr Gesichter, ihre Körperhaltung, sie verriet, dass sie schon zu diesem Zeitpunkt wussten, dass sie nicht mehr gewinnen. Das ist übrigens nicht Weinerlichkeit oder Pessismismus. Manchmal weiß man, dass es unglücklich läuft, es ist einfach nur Realismus.

Es sind die Frisuren der Spanier, die verraten, dass sie im Laufe dieser WM noch Großes erreichen wollen. Die meisten anderen europäischen Spieler haben sich abgewöhnt, ihre Haare zu färben, zu gelen, zurechtzufönen. Sie haben ihre Frisuren aufgegeben als Beweis ihrer Lässigkeit. Die Spanier hingegen tragen Fußballerfrisuren aus reichlich Gel, sogar ein schöner Lockenkopf ist darunter. Jeder weiß, dass Lässigkeit im Fußball nicht viel bringt.

Von der spanischen Übermacht weiß auch der Deutsche Fußballbund. Der Fernsehspot des Verbandes, der derzeit läuft und gut gelaunte Mittfünfziger bei einer multiethnischen Gartenparty zeigt und der alsbald verrät, dass diese Mittfünfziger alle Nationalspielereltern sind, endet mit dem Claim: "Más integración". Spanisch wird derzeit als die wichtigste Fremdsprache im Fußball akzeptiert.

Die WM-Paten: Jedes teilnehmende Land bekommt einen Paten aus den Redaktionen von ZEIT ONLINE, ZEIT oder extern. Die Paten porträtieren die Länderteams und schreiben subjektive Spielberichte zu den Partien ihres Teams.