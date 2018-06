"Gebt das, was ihr habt!", hat Griechenlands Trainer Otto Rehhagel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel seiner Mannschaft mit auf dem Weg gegeben. Und die Griechen haben gegeben, was sie zu leisten in der Lage sind. Anders formuliert: Sie haben sich bemüht. Aber die Südkoreaner waren ihnen in allen Teilen überlegen.

Rehhagel setzte vor allem auf erfahrene und ältere Spieler: In der Startelf stammten vier noch aus der Siegermannschaft von 2004, als König Otto Griechenland zum Europameistertitel führte. Geholfen hat es nicht. Die Griechen hatten zwar insbesondere in der zweiten Hälfte etliche Chancen, aber am Ende reichte es nicht für einen Torerfolg. Ganz anders die Südkoreaner: Agil und technisch versiert spielten sie die Griechen immer wieder gekonnt aus und waren meist schon mit wenigen Stationen im gegnerischen Strafraum.

Die Südkoreaner spielten einen "zärtlichen Kurzpass", wie es Moderator Mehmet Scholl in der ARD ausdrückte. Und die Griechen ließen es zu. Die frühe Führung in der 6. Minute ging in Ordnung. Lee Jung-Soo schob den Ball nach einem Freistoß von Ki Sung-Yong über die Torlinie.

Marcus Gatzke Marcus Gatzke ist Wirtschaftsredakteur für ZEIT ONLINE und dadurch Griechenland-Experte.

Bei Südkorea hieß es immer wieder Park. Nicht allein, weil zwei Spieler mit diesem Namen in der Mannschaft standen, sondern weil Park Ji Sung der effektivste Spieler der Südkoreaner war. Dieser Park, der seit 2005 sehr erfolgreich bei Manchester United spielt, war der Mittelpunkt des südkoreanischen Spiels. Erfolglos versuchten die Griechen, ihn auszuschalten.

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Koreaner hatten deutlich mehr Spielanteile und nutzten sie in der 52. Minute zu einem verdienten 2:0. Torschütze: Park Ji Sung. Die Griechen legten im letzten Drittel deutlich zu, erspielten sich mehrere Großchancen. Aber Rehhagels alte Männer schafften es nicht, erfolgreich abzuschließen.

Insgesamt ein schönes Spiel, das die Südkoreaner verdient gewonnen haben. Der Traum der griechischen Mannschaft, den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen, ist aber wohl schon jetzt vorbei. Denn es warten noch zwei starke Gegner: Nigeria und vor allem Argentinien. Für Otto Rehhagel, der in Südafrika seine erste und wohl auch letzte Weltmeisterschaft bestreitet, gilt der olympische Satz: Dabei sein ist alles.

Freuen können sich die Griechen daheim in Athen aber trotzdem: Die Maßnahmen gegen die Schuldenkrise Griechenlands beginnen nach den Worten von Ministerpräsident Giorgos Papandreou zu greifen. Er könne mit mehr Optimismus in die Zukunft schauen, sagte der Ministerpräsident. Da schmerzt eine Niederlage im Fußball gleich viel weniger.