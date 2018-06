Urs Willmann ist Schweizer und Wissenschaftsredakteur der ZEIT. Fußballerischen Sachverstand holte er sich in den vergangenen zehn Jahren auf seinem Stehplatz in der Gegengeraden am Millerntor – dem Stadion des FC St. Pauli. Bereits als Jugendlicher besuchte er Spiele der Schweizer "Nati". In Erinnerung geblieben ist ihm vor allem der 2:1-Heimsieg im WM-Qualifikationsspiel gegen England im Jahr 1981.