Der Spieler des Tages, man muss es auch von der argentinischen Fankurve aus betrachtet sagen, heißt Vincent Enyeama. Ohne ihren Torwart wäre Nigeria nach dem Abpfiff des zweiten Spiels der Gruppe B vermutlich weitaus betrübter vom Platz geschlichen. Aber mit verpassten Torchancen ist es am Ende wie mit Dates: Sie sollten nicht nur gut aussehen, sondern schon auch küssen können, sonst wird aus der zweiten Verabredung nie was. So endete die Begegnung im ausverkauften Ellis Park von Johannesburg mit einem moderaten, höchst verdienten 1:0 für Argentinien.





Karin Ceballos Betancur Karin Ceballos Betancur ist Autorin der ZEIT und dem argentinischen Fußball wegen dessen überkommenen Männlichkeitsbilds verfallen

Lionel Messis zahlreiche Angriffe auf das nigerianische Tor parierte Nigerias Torwart allesamt souverän. Auch Tevez, Samuel und Higuain scheiterten am Mann in Gelb. Während andere Mannschaften bei Spielen gegen Argentinien häufig die nervige Strategie wählen, fünf bis sieben ihrer Elf gürtelartig um Messi zu gruppieren, hatte der Star der Albiceleste am Samstagnachmittag sogar hinreichend Gelegenheit für wunderbare Pässe und Torschüsse. Allein: Enyeama hielt sie alle.



So war der einzige Treffer der Begegnung weder dem Angriff, noch dem argentinischen Mittelfeld, sondern Abwehrspieler Gabriel Heinze zu verdanken, der den Ball nach einer Ecke in der 6. Minute ins Netz köpfte. Auch wenn bei ihm eine Verletzung während des Turniers leichter zu verkraften wäre als der Ausfall Messis, hoffen wir, dass er beim nächsten Torjubellauf darauf verzichten wird, sich die Zunge minutenlang zwischen die Zähne zu klemmen. Von anderen Spielplätzen der Welt wissen wir, dass das hässliche Folgen haben kann. Von ästhetischen Einbußen beim Auftritt in der Zeitlupe ganz zu schweigen.



Eine ausgemachte Sache war der Zu-Null-Sieg dabei bis zum Schluss nicht. Immer wieder kam Nigeria dem argentinischen Tor gefährlich nahe. Was Fans in Blau-Weiß am Samstag zwar nur den nötigen Thrill verschaffte, bei Finalspielen aber schnell ins Auge gehen kann. Argentinien ist vorne super, hinten geht so. Auch das ein vertrautes Prinzip, von dem wir allerdings sofort heftig fähnchenwedelnd und maradoooooonarufend gleich wieder abkommen.





Denn: Lieben musste man ihn natürlich. Trainer Diego Maradona verstand es mit grau meliertem Vollbart, verschränkten Armen und nervösem Auf- und Abgelaufe am Spielfeldrand, seinen Anzug samt Krawatte mit einer Lässigkeit zu tragen, zu der andere nicht mal nach drei Bier an der Trinkhalle fähig sind. Weder Schweißnässe noch Körpergerüche scheuend, herzte und küsste er jeden einzelnen seiner Spieler am Ende für die erkämpften drei Punkte und beantwortete damit wortlos die Frage, wie man aus Vereinsspielern eine Nationalmannschaft formt. Mit Liebe nämlich.



