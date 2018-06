Sie würden als Leser nichts merken, kramte ich zur Erörterung der Geschehnisse von heute nachmittag in Port Elizabeth den Spielbericht vom vergangenen Freitag (Deutschland gegen Serbien) hervor und tauschte bloß ein paar Namen aus. Denn erneut war ein Vetreter jener Spezies die spielentscheidende Figur, die schon im Deutschlandspiel den auffälligsten Part gegeben hatte: ein Schiedsrichter. Es gab wieder eine völlig unberechtigte Rote Karte in der ersten Halbzeit, worauf die auf zehn Mann zusammengestutzte Mannschaft das Spiel mit 1:0 verlor.

Urs Willmann Urs Willmann ist Schweizer und Wissenschaftsredakteur der ZEIT. Fußballerischen Sachverstand eignete er sich auf dem Stehplatz in der Gegengeraden am Millerntor an. Von der Schweizer "Nati" ist ihm das 2:1 im gegen England (1981) in Erinnerung geblieben. Der Autor ist Mitglied des FC St. Pauli

Wieder hatte sich ein Unparteiischer mit einer Kartenorgie in den Vordergrund gedrängt. Im Unterschied zum Deutschlandspiel waren es gar 9 Gelbe Karten und eine Rote. Und dies in einer Partie zweier relativ korrekt spielender Mannschaften. Wie schon Serben und Deutsche hatten sich auch Schweizer und Chilenen hart, aber nicht unfair duelliert. Es passierte kein einziges gefährliches Foul – aber es gab einen Schiedsrichter, der aus reiner Überforderung heraus so tat, als stünden 22 Knochenbrecher auf dem Platz.

Die Unfähigkeit mancher Fifa-Schiedsrichter, deren Aufgabe es wäre, Spiele unauffällig zu leiten, wächst sich langsam zu einem Skandal dieser WM aus. Sie tun, was eigentlich den Fußballern vorbehalten sein müsste: sich in den Vordergrund spielen. Ottmar Hitzfeld, der Schweizer Trainer, regte sich nach dem verlorenen Spiel über das virtuose Kartenwedeln von Khalil Al-Ghamdi aus Saudi-Arabien mit überraschend pointierten Worten auf: "An einer Weltmeisterschaft sollten die besten Schiedsrichter pfeifen." Er forderte Referees, die zwischen den Weltmeisterschaften "in den besten Ligen" pfeifen sollten – "und nicht irgendwo am Strand".

Was war passiert? Der Schweizer Valon Behrami hatte sich in einem Zweikampf mit ausgestrecktem Arm gewehrt. Sein chilenischer Gegner, der Bundesligakicker Arturo Vidal, ließ sich theatralisch fallen. Ein einziger Mensch auf dieser Welt glaubte, eine Tätlichkeit beobachtet zu haben – zum Unglück für die Schweiz war es jener Mann, der in diesem Spiel das Sagen hatte.

Behrami flog vom Platz. Die Eidgenossen spielten 60 Minuten lang in Unterzahl. Sie verteidigten das Unentschieden immerhin bis zur 75. Minute. Dann fiel der Führungstreffer der Chilenen durch den eingewechselten Gonzalez – per Kopf, allerdings nach Abseitsposition. In der 90. Minute hatte der Leverkusener Eren Derdiyok zwar noch die Kapitalchance zum Ausgleich auf dem Fuß – die er jedoch versemmelte.

Schaute man nur aufs Resultat, könnte man den spielerisch deutlich besseren Chilenen zum verdienten Sieg gratulieren. Das irreguläre Tor mag einen da nicht ärgern, schließlich war das Abseits kaum zu erkennen. Doch als Fußballfreund plagt einen die Wut im Bauch, wenn Partien kaputtgepfiffen werden. Hoffnungsvoll fragt man sich: Besteht wenigstens die Möglichkeit, dass die Herren Khalil Al-Ghamdi und Alberto Undiano zurückgepfiffen werden und bis Ende dieser WM nicht mehr zu ihren liebgewonnen Karten greifen dürfen? Damit ist nicht zu rechnen. Die Fifa lobte jüngst die bisherigen Leistungen ihrer Schiedsrichter.

Immerhin ist es nicht nötig, mit den Schweizern zu leiden. Die haben heute zwar drei Punkte nicht gewonnen, aber noch lange nicht die Qualifikation für die Achtelfinals verspielt. Ein Sieg gegen Honduras reicht am Freitag wohl zum Weiterkommen. Außerdem hat das Spiel gegen Chile erneut gezeigt, dass die Eidgenossen mit Diego Benaglio auf einen der sichersten Keeper des Turniers zählen dürfen.

Etwas brauchen die Schweizer schon gar nicht: Den Trost, nach dem Sieg gegen Spanien erneut eine historische Leistung vollbracht zu haben. Sie mögen 559 Spielminuten lang bei Weltmeisterschaften ohne Gegentor geblieben sein und damit den Rekord von Italien gebrochen haben. Doch dieses (unwichtige) Detail können die Schweizer immer noch feiern, wenn das Abenteuer WM vorüber ist. Nichts deutet daraufhin, dass dies schon am Freitag der Fall sein wird.

