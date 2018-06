Taktik

Die deutsche Mannschaft probierte es wie gegen Australien: gleiche Startelf, gleiche Taktik, nämlich viel Rotation und Übergewicht in der Spielfeldmitte. Khedira sah man bereits in der 3. Minute in Mittelstürmerposition, Klose immer wieder im Mittelfeld. Nach dem Platzverweis gegen Klose änderte Löw personell lange nichts.

Serbien verteidigte Özil besonders gut, Stankovic ließ ihm, vor allem in der ersten Halbzeit, wenig Raum. Die Schwachstellen der Deutschen hatten sie sich gut ausgesucht: der linke Außenverteidiger Badstuber am Boden und der rechte Außenverteidiger, naturgemäß, in der Luft. Der lange Zigic stahl sich gerne an den langen Pfosten, wenn die Serben über rechts angriffen.

Einzelkritik

Manuel Neuer: Schwer zu sagen, auch im zweiten Spiel ohne Aktion. Die Flanke zum Gegentor hinter den langen Pfosten konnte er nicht pflücken, vielleicht hätte er die Kopfballvorlage auf den Torschützen Jovanovic unterbinden können. Den Schuss an den Pfosten in der zweiten Halbzeit hätte er, glaube ich, gehalten.

Oliver Fritsch Oliver Fritsch arbeitet für die Sportredaktion von ZEIT ONLINE und ist Trainer der SV Blankenese in der Landesliga Hammonia Hamburg. Nach Spielen der deutschen Mannschaft bewertet der Inhaber der C-Lizenz die Taktik und die Spieler.

Philipp Lahm: Sicher in der Abwehr, allerdings beim Gegentor beteiligt, dort aber ohne Chance. Nach vorne würde ich mir mehr wünschen. Am liebsten sähe ich den besten deutschen Spieler im Spielfeldzentrum, auf der 6.

Per Mertesacker: Verlor des Öfteren im Strafraum den langen Zigic aus den Augen, der oft frei für seine Mitspieler ablegen konnte. Ausgerechnet in der Luft also, wo der große Bremer eigentlich seine Stärken hat.

Arne Friedrich: Gewann viele Zweikämpfe. Aber am Ball sehe ich ihn nicht gerne. Rückte vor dem Gegentor zu weit nach links, um dann in der Mitte noch helfen zu können. Wollte wohl das Badstuber-Loch stopfen.

Holger Badstuber: Seinem Gegenspieler Krasic nicht gewachsen. Lief der serbische Angriff über seine Seite und war er ohne Unterstützung durch einen Mitspieler, wurde es immer gefährlich. War auch schon gegen Australien die Schwachstelle in der Abwehr. Ist noch zu grün, bitte rausnehmen.

Bastian Schweinsteiger: Wieder großer Radius, viele Ballkontakte, viele Balleroberungen, ihm macht auch das Verteidigen Spaß. Sehr gut wäre er gewesen, wenn er mehr Gefahr nach vorne gezeigt hätte, zum Beispiel mal einen öffnenden Pass. Zu schwach auch sein Schuss in der zweiten Hälfte.

Sami Khedira: Immer wieder den Strafraum suchend, hatte er schlicht Pech bei seinem Lattenschuss in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Ball war schwerer zu nehmen als manche vielleicht meinen, da er ihn recht hoch spielen musste, weil der Gegner sonst an den Ball gekommen wäre. Hätte, weil gelbbelastet, bei einer Flugeinlage Richtung Gegenspieler am Anfang der zweiten Halbzeit auch Klose Gesellschaft leisten können.

Thomas Müller: Wieder sehr aktiv, auch beim Verteidigen. Konnte sich aber weniger durchsetzen als gegen Australien. Am Ende kraftloser werdend.

Mesut Özil: Ließ sich in der ersten Halbzeit weitestgehend von Stankovic und seinen Helfern aus dem Spiel nehmen. Später gute Zusammenarbeit mit Podolski, den er zwei Mal sehr gut in Szene setzte. Es zeigte sich (wie im DFB-Pokalfinale), dass er Spieler vor sich braucht.

Lukas Podolski: An einem anderen Tag macht er drei Tore aus solchen Gelegenheiten. Näherte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit dem Tor, ich hätte schwören können, dass er sein Tor noch machen wird. Elfmeter verschossen, ist mir auch schon passiert, und zwar gegen leicht schwächere Tormänner. Danach wollte er es mit Gewalt wiedergutmachen und schoss zu früh.

Miroslav Klose: Deprimierend für ihn. Als Stürmer in der 36. Minute vom Platz zu fliegen – das muss man erst mal verdauen. Ich bleibe dabei, zu harte Entscheidung. Bis dahin war Klose jedoch auch nicht anzumerken, dass ihn sein Australien-Tor beflügelt hätte. Ob wir ihn noch mal in einer WM-Startformation sehen werden?

Die Eingewechselten Cacau, Mario Gomez und Marko Marin brachten keinen frischen Wind. Das war eine Enttäuschung, weil es ja als die Stärke des Teams gilt, offensiv viele Optionen zu haben. Als der Dribbler Marin das Feld betrat, hatten alle vier Verteidiger der Serben bereits eine Gelbe Karte. Da hätte ich mir mehr versprochen. Gomez wieder ohne Aktion.

Der Trainer

Für die Aufstellung kann man Joachim Löw keinen Vorwurf machen. Badstuber war aus meiner Sicht ein Wackelkandidat. Nach Kloses Platzverweis ist Löw aber keine gute Reaktion gelungen. Muss mit dem Gefühl ins Bett gehen, dem Gegner mit dem Australien-Spiel eine Blaupause geliefert zu haben, von der er nur schwer abweichen konnte.

Für Badstuber hätte ich in der zweiten Halbzeit vielleicht Jansen erwartet – der zwar nicht besser verteidigen kann, aber nach vorne gefährlicher ist. Die Auswechslung Özils (und Müllers) ging in die Hose, danach war die Luft raus. Hätte mir eine überraschende Umstellung erhofft. Andererseits, hätte Podolski den Ausgleich geschossen (und dazu hatte er nicht nur beim Elfmeter die Gelegenheit), würde man jetzt anders reden.

Fazit

Ein Dämpfer für die deutsche Elf, die vor Tagen noch in der Titelfavoritenrolle schien und nun um den Achtelfinaleinzug bangen muss. Es war kein schlechtes Spiel der Deutschen, die Serben waren einfach deutlich stärker als gegen Ghana. Ein Unentschieden war auch in Unterzahl drin, natürlich aber auch ein 0:2. Im letzten Vorrundenspiel muss Löw nun auf den gesperrten Klose verzichten. Seine Strategie wird das durchkreuzen, einige Fans werden ihn nicht vermissen. Gegen Ghana steht die junge Mannschaft nun in der Siegespflicht, sonst hat sie die Ballack-Diskussion zurück.