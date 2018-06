In diesem Jahr halten sich die Boulevardblätter zurück. Wenn England aber in der Vergangenheit gegen Deutschland spielte, packten Sun, Daily Mirror und die anderen stets ihr Drittes-Reich-Vokabular aus, als gelte es, auf dem grünen Rasen den Krieg noch einmal zu gewinnen. Bernd Trautmann, 86, kennt das Repertoire rauf und runter. Als die Erinnerung an den Krieg noch nicht aus dritter Hand kam, waren die ganzen Nazisprüche auf ihn gemünzt.

1949 lief er zu seinem ersten Ligaspiel auf den Platz und "Sieg Heil"-Rufe wurden angestimmt. Bei einem seiner ersten Auswärtsspiele brachten die Frotzeleien der Fans "Traut the Kraut" so aus dem Konzept, dass er siebenmal hinter sich greifen musste. Vorher hatten in Manchester an die 20 000 Fans gegen die Verpflichtung eines Nazis demonstriert. Dann rief der oberste Rabbi der Stadt dazu auf, den Hass auf die Deutschen nicht an einem einzigen, vielleicht ja ganz ordentlichen Kerl auszuleben. Fünfzehn Jahre später wurde Trautmann bei seinem Abschiedsspiel zwischen einer Manchester-Auswahl und einer englischen Auswahl von 60 000 Fans gefeiert.

Bobby Charlton, der mit von der Partie war, nannte ihn den besten Torwart, gegen den er je gespielt habe. Als Stürmer dürfe man vor dem Schuss auf keinen Fall in seine Richtung sehen, denn dann errate Trautmann, was man vorhat. Charlton war ein Freund, aber sein Urteil wurde von vielen bestätigt. Trautmann galt als einer der besten Torhüter der Welt, spielte aber nie für Deutschland, weil Nationaltrainer Herberger prinzipiell keine Legionäre aufstellte.

Eine Legende war "Bert", wie ihn die Engländer riefen, seit er sich 1956 im englischen Cupfinale beim 3:1-Sieg von Manchester City eine Viertelstunde vor Spielende beim Zusammenprall mit einem Stürmer von Birmingham fünf Halswirbel brach. Weil Auswechslungen damals noch nicht erlaubt waren, weigerte er sich trotz kurzer Ohnmacht und Flehens der Sanitäter, sich vom Platz tragen zu lassen. Wankend spielte er weiter und parierte bis zum Abpfiff noch zwei Schüsse.

Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder: Trautmann hatte das Einstecken und Durchhalten in Bremen von früh auf als glühender Hitlerjunge eingebimst bekommen. Mit 17 meldete er sich freiwillig zur Luftwaffe. Trautmann wurde Fallschirmjäger, kämpfte in Russland, der Ukraine und Frankreich. Dass Juden massenhaft ermordet wurden, erfuhr der Träger des Eisernen Kreuzes nicht wie viele seiner Landsleute und Kameraden erst bei Kriegsende, sondern sah es an der Ostfront mit eigenen Augen.

Details wie dieses waren seinen früheren Biografen nicht bekannt und wohl auch nicht wichtig, galt es doch, dem erklärten Lieblingsdeutschen der Engländer in den Fünfzigerjahren ein Denkmal zu setzen. Catrine Clays Trautmann´s Journey zeichnet ein vielschichtigeres Bild. Die BBC-Journalistin stützt sich auf ausführliche Gespräche und Trautmanns Bereitschaft, die dunkleren Momente "meines außergewöhnlichen, manchmal verrückten Lebens" nicht auszusparen.