Robert Green hat Englands Titeljägern bei der Fußball-WM gleich zum Auftakt einen Dämpfer versetzt. Nach einem Aussetzer ihres Schlussmanns mussten sich die Engländer am Samstag in Rustenburg mit einem 1:1 gegen die USA begnügen. Clint Dempseys harmloser Schuss rutschte WM-Debütant Green in der 40. Minute durch die Hände und trudelte zum Ausgleich über die Torlinie.



Die Engländer begannen gut – schon der erste sehenswerte Angriff führte zur Führung. Kapitän Gerrard spielte einen Doppelpass mit Emile Heskey und schob den Ball dann zu seinem 17. Länderspiel-Treffer ein.



In der Folge zeigten die Briten in der Defensive einige Schwächen, die die nach dem frühen Rückstand recht forsch zu Werke gehenden US-Boys um die Bundesliga Legionäre Steven Cherundolo, Michael Bradley und Ricardo Clark jedoch nicht zu nutzen vermochten. Jozy Altidore und Oguchi Onyewu vergaben gute Chancen durch Kopfbälle, bei denen sich Englands Hintermannschaft unerwartet anfällig zeigte.



Dann half Pechvogel Green kräftig mit: Er ließ Dempseys harmlosen Linksschuss durch die Hände rutschen und setzte damit die "schwarze Serie" des Fußball-Mutterlandes auf der Problemposition zwischen den Pfosten fort.



Nach der Pause versuchten die Engländer, für mehr Impulse aus dem Mittelfeld zu sorgen und den Stürmerstar Wayne Rooney in Szene zu setzen. Dessen Nebenmann Heskey zog freistehend von der Strafraumgrenze ab, aber der starke US-Keeper Tim Howard reagierte ebenso glänzend wie gegen Frank Lampard. Doch auch der von Landon Donovan oft gut in Szene gesetzte und weiter spritzig wirkende Confed-Cup-Finalist von 2009 blieb gefährlich. So konnte auch Green seine Klasse unter Beweis stellen, als er Altidores Schuss aus Nahdistanz reaktionsschnell an den Pfosten lenkte.



Nun ging das Spiel hin und her. Rooney und Shaun Wright-Phillips, der in Howard seinen Meister fand, hatten das zweite Tor für England auf dem Fuß. In der Schlussphase brachte Capello auch noch Stürmer Peter Crouch, doch auch dem Zwei-Meter-Mann gelang nicht der ersehnte Siegtreffer für den Favoriten.