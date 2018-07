Ghana hat mit dem ersten Sieg einer afrikanischen Mannschaft bei dieser Fußball-WM einen ganzen Kontinent stolz gemacht und für ein großes Freudenkonzert tausender Vuvuzelas gesorgt. Sechs Minuten vor Schluss verwandelte Asamoah Gyan einen Elfmeter zum 1:0-Erfolg gegen Serbien.



Zwar sorgte der frühere Hertha-Profi Marko Pantelic nach acht Sekunden für den bislang schnellsten Torschuss der WM. Doch in der Anfangsphase waren es die Ghanaer, die den Gegner unter Druck setzten. Die langen serbischen Verteidiger hatten Probleme mit dem schnellen Kurzpass-Spiel der Afrikaner, bei denen neben Kevin-Prince Boateng auch der Hoffenheimer Prince Tagoe, sein Teamkollege Isaac Vorsah sowie Leverkusens Hans Sarpei in der Startelf standen. Serben-Coach Radomir Antic ließ sein Bundesliga-Quintett hingegen zunächst außen vor.



Kapitän Dejan Stankovic hatte sich mit Anpfiff in den WM-Geschichtsbüchern verewigt: Als erster Profi nahm der Mittelfeldspieler von Inter Mailand nach Auftritten im Trikot von Jugoslawien (1998) und Serbien-Montenegro (2006) mit drei Nationalteams an einer WM teil.

Nach etwa 15 Minuten kamen die Serben mit den wuseligen, aber unstrukturierten Angriffer der Ghanaer besser zurecht. Allerdings ohne selbst zu glänzen, bis auf einen Freistoß von Aleksandar Kolarov gefährdeten sie das Tor von Ghanas Richard Kingson nicht. Da die behäbigen Serben auch weiter das Tempo verschleppten, ging die Partie ohne echte Torchance in die Pause.



Nach munterem Start in die zweite Halbzeit brachte Nikola Zigic nach Pantelic-Flanke den Ball aus kurzer Distanz nicht Richtung Tor. Auf der anderen Seite setzte sich Asamoah Gyan eine Minute später im Kopfballduell gegen Nemanja Vidic durch, traf aber nur den Außenpfosten. Nach dem Platzverweis für Lukovic rettete Kingson mit einer tollen Parade gegen Milos Krasic zumindest einen Punkt.

Nur fünf Minuten später ließ Asamoah Gyan ganz Afrika jubeln. Der Stuttgarter Bundesliga-Profi Zdravko Kuzmanovic hatte zuvor einen Handelfmeter verursacht. In der Nachspielzeit hatte Gyan sogar das 2:0 auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten.

In der gezeigten Form dürfte keine der beiden Mannschaften für große Sorgen beim deutschen Team sorgen. Zunächst trifft Serbien am kommenden Freitag in Port Elizabeth auf die DFB-Elf, bevor Ghana vier Tage später in Johannesburg gegen Deutschland spielt.