Vom Fußball verstehen Guido Westerwelle, aktueller deutscher Außenminister, und Donald Rumsfeld, ehemaliger US-Verteidigungsminister, wahrscheinlich nicht allzuviel. Umso erstaunlicher, dass es gerade ihre umstrittensten Aussagen sind, die die perfekten Kommentare zum Vorrunden-Aus der großen Fußballnationen Frankreich und Italien liefern. Ja, es war "das alte Europa", das da ausgeschieden ist und nicht nur den italienischen Kickern muss dabei "spätrömische Dekadenz" unterstellt werden.

Lang ist es her, dass sich sowohl der Welt- als auch der Vize-Weltmeister bereits nach der Vorrunde aus einem WM-Turnier verabschiedeten. 1966 passierte dies zuletzt Brasilien und der damaligen Tschechoslowakei. Damals aber war das noch ein Tick schwieriger, es gab kein Achtelfinale.

Italien und Frankreich sind satt, die sportlichen Strukturen altbacken. Beide Fußball-Länder lieferten in den vergangenen Tagen eine Blaupause, wie man als Fußball-Mannschaft bitte nicht mit dem Erfolg von einst umgehen sollte. Ihr Aus zeigte, dass man eine Idee benötigt, einen übergeordneten Plan, der dem Team eine Richtung gibt. Es zeigte, dass Organisation und Innovation meist individuelle Qualität schlägt.

Italienische Pressestimmen "Eine Schande!" "Eine Schande! Verheerende Niederlage gegen die Slowakei. Lippis Zeit als Trainer hätte nicht schlechter zu Ende gehen können. Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit kämpften die Italiener um ein Remis. Doch das WM-Aus ist völligverdient. (Corriere dello Sport)

"Es ist alles Lippis Schuld" "Es ist alles Lippis Schuld, der alte und müde Spieler ohne Motivation eingesetzt hat. Für Italien ist es eine furchtbare Blamage. Italien war noch nie so katastrophal. Die erste Halbzeit war eine Schande, nur ein Wunder hätte Italien noch retten können." (Tuttosport) "Eine Ära geht zu Ende" "Auf geht's nach Hause. Italien verdient sich das Turnier-Aus nach einer verheerenden Niederlage gegen die Slowakei. Lippis Azzurri spielen gegen die Slowaken noch schlechter als gegen Neuseeland. Für die Helden der WM in Berlin wird Südafrika zum Verhängnis. Noch nie spielte Italien so schlecht. Eine Ära geht zu Ende." (Repubblica)

In Frankreich träumen sie noch immer vom WM-Titel 1998, träumen von Zinedine Zidane und der alten Idee, dass ein zu höchster Genialität veranlagter Spieler zehn andere solide Kicker mitziehen kann. Eine Idee, die durch den Finaleinzug vor vier Jahren erneute Nahrung erhielt. Seitdem gab es Warnzeichen. Das ähnlich blamable Vorrunden-Aus bei der EM 2008 zum Beispiel oder die gegen tapfere Iren in höchster Not illegal mit der Hand erbaggerte Qualifikation für dieses Turnier. Doch nun steht endgültig fest: die Idee ist überholt, vor allem wenn man berücksichtigt, dass man kaum noch solch hoch veranlagte Akteure im Kader hat. Nur teilte das niemand den Spielern mit, viele hielten sich für Stars und stapften so hochnäsig über das südafrikanische Grün als servierten sie Austern in einem Pariser Edelrestaurant.

Während sich Frankreich total verweigerte, bemühten sich die Italiener wenigstens. Ein Tor fehlte am Ende im bisher dramatischsten WM-Spiel gegen die Slowakei, das klingt knapp. Alles Mitleid wird aber relativiert durch die Tatsache, dass Italien am Ende Gruppenletzter wurde – hinter Paraguay, der Slowakei und Neuseeland. Ja, Neuseeland! So richtig überraschend kam das italienische Aus nicht: Die heimische Liga kränkelt schon seit Jahren, es gab Manipulationsskandale und halb leere, baufällige Stadien. Italien scherte sich nie um die ganz großen Stars, ihre Stärke war das System. Doch ausgerechnet dies versagte bei dieser WM. Das Team spielte defensiv, ohne gut zu verteidigen und Italiens Stürmer können einem ob ihrer Alleinunterhaltungsaufgaben sowieso schon seit Ewigkeiten leidtun.