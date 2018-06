Mein Gott, Kamerun! Was war los? Lag’s am südafrikanischen Essen? Am Rasen? An den Nerven? War der Ball zu schnell, die Luft zu dünn? Wisst Ihr, wie schlecht man spielen muss, um der fleischgewordenen Indignation namens Günter Netzer einen noch missmutigeren Gesichtsausdruck abzunötigen, als er ohnehin schon an den Tag legt?

So schlecht habt Ihr gespielt.

Nicht, dass die Japaner sichtbar besser gewesen wären.

In der ersten halben Stunde hatten sich beide Mannschaften offenbar darauf verständigt, lange Bälle zu schlagen – und zwar zum Gegner. Auffälligster Spieler bei Kamerun: Außenverteidiger Assou-Ekotto aufgrund seines schick zusammengebundenen Haarschopfes und des weißen Etiketts seiner Shorts, das ihm über 94 Minuten wie ein Pürzel hinten aus der Hose ragte.

Auffälligste Aktion (I): der Fallrückzieher eines Japaners. Ohne Ballkontakt, dafür mit Punktlandung auf dem Steißbein.

Auffälligste Aktion (II): Das einzige Tor des Tages durch Japans Keisuke Honda. Die kamerunische Defensive war mit den Gedanken offenbar ganz woanders. Vielleicht bei Trainer Paul Le Guen und seinen viel sagenden Worten: "Dieses Team wird alle überraschen."

Auffälligste Aktion (III): ein verzweifelt gen Himmel blickender Joel Matip, im Team noch einer der Besseren. Was mag der Deutsch-Kameruner in Diensten von Schalke 04 in diesem Moment gedacht haben? Wahrscheinlich: "Jogi, hol mich hier raus!"

Und Samuel Eto’o? Der trat in der 25. Minute erstmals in Erscheinung und Honda von hinten in die Beine. Womit zumindest bewiesen war, dass er sich auf dem Platz befand.

Ansonsten warf der afrikanische Messi nur Fragen auf.

34. Minute: Was macht Eto’o in der eigenen Hälfte?

42. Minute: Was macht Eto’o schon wieder in der eigenen Hälfte?

48. Minute: Eto’o umdribbelt genial drei Japaner an deren rechter Strafraumseite. Dann verschwindet er wieder im "Niemandsland" (O-Ton Netzer). Warum?

59. Minute: Warum spielt Eto’o rechter Außenverteidiger? Ist der Trainer betrunken? Oder im Herzen ein heimlicher Japaner?

76. Minute: Wo ist Eto’o?

Vier Minuten Nachspielzeit. Welch eine Qual in einem Spiel, in dem beide Teams Fehlpässe produzierten, für die man bei Wacker Burghausen Liegestütze machen müsste. Dann die Erlösung.

Der Schlusspfiff. Und wohl das Ende aller kamerunischen Träume von der zweiten Runde.