Bei der deutschen Hymne denk ich nicht an Ballack. Und brauch ich Pfefferminz, um euer Prince zu sein? Der Drops ist eh gelutscht, das merk ich schon beim Handshake: Mein Halbbruder ist feucht, schwitzt schon am ganzen Körper. Wahrscheinlich kriegt er nachher sein Ischiasproblem. Ich hab schon vorher gedacht, dass die Deutschen sich in die Hose machen. Nur halt Mist, wenn man selbst mit Colt in der Tasche spielen muss, also immer mit Handbremse, wegen Daddy.

Ich sehe keinen Khedira, keinen Özil. Sie schieben uns das Mittelfeld hin wie eine Sahnetorte. Bedient euch. Der erste Kracher passiert nicht auf dem Platz, sondern weil der deutsche Reporter sagt (gesagt haben soll), Jerome und ich sind auf den Bolzplätzen zwischen Wilmersdorf und Charlottenburg aufgewachsen. Großer Humor. Ey, wie viel ist jetzt über unsern Käfig im Wedding verzapft worden – und er packt uns ins tiefste Westberlin. Geht gar nicht, Alter.

Zwischen der 20. und 25. Minute geht’s heiß her. Für die Deutschen rettet Schweini, für uns Keeper Kingston gegen Özil. Ich hab einen auf dem Schädel, vor der Flanke ist natürlich Jerome ausgedaddelt worden. Vor der WM hätte ich ihn noch Jerry genannt, aber die Koseworte haben wir beide in die Tonne gekloppt. Mein Bruder spielt nur Verpisserfußball, auf Sicherheit, bloß keine Fehler machen.

Ich spiel allerdings auch wie ein Deutscher, denn mir ist das Grätschen heute komplett verboten worden – sonst hätte sich Daddy niemals auf die Wette eingelassen. Ich sage nur Haussegen, unseren wünsch ich echt niemandem an den Hals. Wir pressen die Affen gut im Mittelfeld, müssen sie eigentlich mit ein zwei Toren in die Pause schicken, weil dieser lange Bremer die Vollkatastrophe ist, dazu noch Arne Friedrich! Mann, hab ich mir einen runtergeholt auf den Hertha-Abstieg, könnt ihr glauben. Unser serbischer Trainer pfeift uns aber immer wieder zurück. Abwarten, was die Serben machen, da auch noch Null Null.

In der Halbzeit läuft bei uns in der Kabine ARD. Netzer meint, sie sollten die Abwehr von uns "überprüfen", ich krieg beim Übersetzungsversuch den totalen Lachanfall. Das Gebet fällt deshalb flach. Wir stellen uns erstmal ganz tief auf, aber die Schisser muss man ein bisschen pressen – Asamoah hat beim Konter sofort wieder das Tor auf dem Fuß. Wie die Deutschen bei unseren Ecken im Raum rumstehen, ist echt der Oberwitz. Plötzlich ist die Kuller aber hinten bei uns drin. Özil, bis dahin nur am Rumeiern, hat einen rausgehauen, wie ich sie im Training in Serie produziere. Ich hätt ihn weggrätschen können, aber der Herr Vater will mich enterben, wenn ich’s mache. Moment Mal, enterben? Verdien ich hier nicht die Kohle?

In der 67. Minute mach ich aber mal einen Einwurf auf links, ziemlich gefährliches Ding. Und dann 72. Minute: Jackpot! 300 Euro von Daddy, weil ich länger durchgehalten hab als der Kleine und dazu ohne Gelbe Karte! Da geht Jerome dahin mit seiner soliden Ungefährlichkeit. Hat sich wieder den Rücken verkühlt. Podolski kriegt gar nichts hin, ich spiel insgesamt sehr viel princiger als Prinz Poldi, wenn ihr wisst, was ich meine.

Unser Serbe schreit von der Bank, dass die Serben verlieren. Wir schalten einen Gang zurück, was schwer fällt, weil die versammelte deutsche Tugend nur noch auf dem Zahnfleisch spazieren geht. Aber gegen die Engländer wollen wir nicht spielen. No way! Wir zielen immer schön in die Nahtstelle, auf den langen Bremer und die Hertha-Ratte. Einmal grätscht Lahm das Ding am Elfer raus, obwohl ich ihn kurz vorher noch an der Seitenlinie gesehen habe. Der Kleine ist schon ein besessener Vogel.

Am Ende ist alles gut. Wir sind Zweiter, mimen die Enttäuschten, freuen uns aber unfassbar auf die Amis. Jerome hält sich den Rücken (aua!) und wünscht uns alles Gute. Ich ihm auch, aber Finger gekreuzt. Er hat ja Afrika auf dem Arm, sein Weddinger Kupferstich, aber zu der Zeit hatte ich schon fünf fette Tattoos Vorsprung. Ja, Papa, ich hör schon auf, keine Grätsche heute.

Jan Böttcher ist Schriftsteller und Trainer der Autorennationalmannschaft.