Ottmar Hitzfeld hat Europameister Spanien geschockt und der Schweizer Nationalmannschaft zum WM-Auftakt einen historischen Erfolg beschert. Mit dem überraschenden 1:0 gegen den Top-Favoriten des Turniers schafften die Eidgenossen am Mittwoch in Durban im 19. Vergleich den ersten Sieg gegen die Spanier. Dank des Tores von Gelson Fernandes erarbeiteten sich die Schweizer eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale. Dagegen kassierte der zuvor in 48 Länderspielen nur einmal besiegte EM-Champion vor 62.452 Zuschauern im Moses-Mabidha-Stadion einen herben Rückschlag und steht im zweiten Match der Gruppe H am Montag gegen Honduras nun unter Druck.

Trotz offensiver Auftstellung sahen sich die Schweizer von Beginn an meist in die eigene Hälfte zurückgedrängt, machten mit ihrer kompakten Spielweise den Iberern aber das Leben schwer. Vom erwarteten Offensiv-Feuerwerk war zunächst nichts zu sehen. So dauerte es bis zur 17. Minute, ehe der Schweizer Torwart Diego Benaglio erstmals eingreifen musste.



Sieben Minuten klärte der Torwart des VfL Wolfsburg gegen den von Andrés Iniesta glänzend angespielten Gerard Piqué zu. Auch ein Heber des plötzlich freistehenden David Villa fand nicht den Weg ins Tor. Für die clever verteidigenden Schweizer, die ihren Abwehrchef Philippe Senderos schon früh verletzungsbedingt durch den Berliner Steve van Bergen ersetzen mussten, gab Reto Ziegler vor der Pause per Freistoß nur einen halbwegs gefährlichen Torschuss ab.



Kurz nach Wiederanpfiff wurden die Iberer in der immer besser werdenden Partie ausgekontert. Ein Doppelpass zwischen Fernandes und Derdiyok wurde es unübersichtlich im spanischen Strafraum, Frenandes vollendete trotz verzweifelter Klärungsversuche von Piqué und Keeper Iker Casillas im Nachschuss des Nachschusses. Der Spielverlauf war damit auf den Kopf gestellt. Spaniens Trainer Vicente del Bosque wählte nun die totale Offensive und brachte in Jesus Navas und dem lange verletzten Fernando Torres zwei weitere Stürmer.



Das war das Zeichen zur Schluss-Attacke: Doch entweder erwies sich der Benaglio als unüberwindbarer Rückhalt oder die Iberer agierten zu umständlich. Hinzu kam noch Pech, als Xabi Alonso nur die Latte traf, und der für viel Schwung sorgende Torres zweimal nur knapp vergab. Aber auch die kessen Schweizer blieben stets gefährlich: Derdiyok traf nach einem schönen Solo lediglich den Pfosten und verpasste damit die Vorentscheidung.